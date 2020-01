Misschien klinkt dit je nog bekend in de oren: na weken je zakgeld opzij te hebben gezet, ren je op zaterdagmiddag naar de muziekwinkel in de hoop een nieuwe cd te kunnen kopen. Voor sommigen voelt het als de dag van gisteren, maar voor de generatie die nu opgroeit zijn muziekwinkels een onbekend begrip. Wat heb je immers aan een platenzaak als er ook miljoenen nummers online te beluisteren zijn vanaf ieder apparaat in je bezit? Omdat er keuze genoeg is aan muziekstreamingdiensten, hebben wij ze even voor je in een handig overzicht gezet.

Hoewel de langspeelplaat tegenwoordig weer helemaal hip is, lijkt het tijdperk van de simpele cd echt voorbij te zijn. Muziek op illegale wijze downloaden gebeurt nauwelijks meer en een cd in een winkel kopen is al helemaal ouderwets. Dankzij de komst van streamingdiensten zoals Spotify en Apple Music is het los kopen van muziek dan ook nauwelijks meer aan de orde. In plaats daarvan luisteren we naar de muziek waar we zin in hebben, zonder deze ooit echt in ons bezit te hebben.

In Nederland hebben we een tiental opties om uit te kiezen, maar al snel merk je dat het muziekaanbod van iedere dienst redelijk gelijk opgaat. Het zijn dan ook de speciale features waar de verschillende muziekstreamingdiensten zich mee proberen te onderscheiden. Hoge kwaliteit audio, podcasts en zelfs volledige radiozenders zijn aan de orde van de dag. We beginnen echter met de meest dominante dienst van het moment, waarbij praktisch iedereen tegenwoordig wel een account heeft: Spotify.

Spotify

Gratis of Premium vanaf 9,99 euro per maand | Website

De bekendste streamingdienst van het moment is natuurlijk Spotify. Al sinds 2008 is de muziekstreamingdienst beschikbaar, al konden we er in Nederland pas sinds 2010 mee aan de slag. In de afgelopen jaren heeft Spotify een indrukwekkende catalogus aan muziek opgebouwd, met miljoenen tracks van artiesten in alle mogelijke genres. Of je nou op zoek bent naar de nieuwste plaat van Ed Sheeran, een klassieker van Mozart wilt luisteren of even wilt rocken op een goede gaming soundtrack: je vindt ze er allemaal terug.

Naast het streamen van muziek, biedt Spotify sinds een aantal jaar ook de mogelijkheid aan om podcasts terug te luisteren via de dienst. Hoewel Spotify zeker niet de eerste is die dit aanbiedt, heeft de dienst in korte tijd een zeer uitgebreid aanbod gekregen aan podcasts. Veel uniek materiaal zul je hier niet vinden, maar het blijft handig dat je niet naar verschillende apps hoeft uit te wijken om al je favoriete audio te luisteren.

Door de enorme populariteit van Spotify met 250 miljoen abonnees is de service ook bij tech-bedrijven niet onopgemerkt gebleven. Hierdoor heeft bijna ieder nieuw apparaat tegenwoordig ondersteuning voor de dienst. Televisies, audio-installaties en zelfs slimme koelkasten ondersteunen Spotify. Het enige buitenbeentje op het moment is de Nintendo Switch.

Spotify biedt een aantal verschillende abonnementen aan. Het gratis abonnement biedt je alle muziek, maar gooit ook met regelmaat reclame tussen de nummers. Ook zijn niet alle mogelijkheden beschikbaar, zoals het offline afspelen van muziek. Als je geen reclame wilt horen en alle opties tot je beschikking wilt hebben, is het Premium-abonnement de juiste keuze. Voor 9,99 euro per maand heb je het volledige pakket, maar voor grote gezinnen is het Family-abonnement van 14,99 euro interessanter. Daarmee kunnen zes gebruikers op hetzelfde adres gebruik maken van de Premium-diensten van Spotify.

Google Play Music

Gratis of vanaf 9,99 euro per maand | Website

We hadden natuurlijk YouTube op dit lijstje kunnen zetten, maar dat is niet helemaal eerlijk, aangezien die dienst van Google van origine een videostreamingplatform is met toevallig heel veel muziek erop. Als we naar de echte muziekstreamingdienst van Google gaan kijken, komen we bij Google Play Music uit. Net als de andere diensten heeft Google Play Music een uitgebreide bibliotheek met miljoenen tracks om uit te kiezen en afspeellijsten om naar te luisteren.

In Google Play Music tref je geen podcasts aan, daar heeft Google namelijk een andere app voor. Alles op één plek beschikbaar hebben, zit er dus niet in. Daarentegen is Play Music voor mensen met een eigen collectie muziek een interessante optie. De dienst biedt je namelijk de mogelijkheid om 100.000 nummers te uploaden naar Google’s servers en ze daarna te streamen naar je andere apparaten. Zo kun je jouw eigen collectie vage Roemeense hip-hop toch altijd terugluisteren.

Google Play Music biedt een tweetal abonnementen aan: een gratis variant en een onbeperkt abonnement. Voor deze laatste betaal je 9,99 euro per maand, maar ook gratis abonnees kunnen hun muziek naar de servers van Google uploaden. Net als bij Spotify krijg je bij de gratis variant wel reclame tussen je nummers door en is het overslaan van muziek waar je net even geen zin in hebt geen optie. Mocht je voor het onbeperkt abonnement kiezen, dan krijg je er wel gratis YouTube Music bij, waarmee je ongestoord naar muziekclips kunt kijken en ze naar je telefoon of tablet kunt downloaden.

Apple Music

Vanaf 9,99 euro per maand | Website

Waar Spotify de pionier was op het gebied van muziekstreaming, was Apple dat voor het digitaal kopen van je muziek. Nergens was het zo makkelijk om losse muziek of hele albums digitaal te kopen als in Apple’s iTunes Store. Toch kon de reus uit Cupertino niet achterblijven wat betreft muziekstreaming en dus kunnen gebruikers sinds 2015 een abonnement nemen op Apple Music om onbeperkt muziek te luisteren.

Met een aanbod van 60 miljoen nummers is er ook in Apple’s collectie meer dan genoeg om uit te kiezen. Daarbij biedt Apple bij een groot aantal nummers ook videoclips en songteksten aan, zodat je mee kunt kijken, dansen en zingen. Misschien wel de meest bijzondere feature aan Apple Music is het eigen radiostation: Beats 1. Hier kun je altijd terecht voor muziek, interviews en live optredens van bekende en minder bekende artiesten.

In tegenstelling tot de concurrentie heeft Apple geen gratis abonnement beschikbaar, maar enkel een gratis proefperiode van drie maanden. Voor 9,99 euro heb je het Premium-abonnement, waarbij alle features beschikbaar zijn inclusief exclusieve optredens en shows. Ook heeft Apple net als Spotify een Family-abonnement, waarbij het abonnement met maximaal vijf andere personen kan worden gedeeld voor 14,99 euro per maand. Mocht je hier gebruik van willen maken, dan moet Family Sharing in je Apple-account ook actief zijn.

Napster

9,95 euro per maand | Website

Wie in de jaren 90 is opgegroeid, zal ongetwijfeld bekend zijn met Napster. Destijds was het nog een peer-to-peer-dienst om vooral muziek met elkaar te delen, maar dat hield geen stand. In 2001 sloot de dienst zijn deuren, om deze later weer te openen als muziekstreamingdienst. In de afgelopen jaren is de dienst meermaals van eigenaar gewisseld, maar sinds 2011 is het in handen van het Amerikaanse Rhapsody dat sindsdien de naam Napster heeft overgenomen. Met de originele dienst heeft het dus nauwelijks meer iets te maken.

Buiten de lange en roerige geschiedenis van Napster, is er weinig op te merken over de dienst. Net als de meeste diensten heeft Napster muziek tot 320 kilobit per seconde beschikbaar en kun je deze ook offline afspelen. De enige noemenswaardige functie is de mogelijkheid om muziek uit je omgeving te luisteren en je meer informatie te geven, zoals veelal via de losse Shazam-app gebeurt. De dienst heeft geen gratis abonnement, maar een standaard abonnement van 9,95 euro per maand.

Deezer

Gratis of vanaf 9,99 euro per maand | Website

Hoewel Spotify misschien de populairste muziekstreamingdienst is, is het niet de oudste. Een jaar voordat Spotify officieel van start ging, begon een jaar eerder in Frankrijk al de muziekstreamingdienst Deezer. Hoewel het begin van de dienst gepaard ging met tal van problemen, is de service vandaag de dag nog altijd actief in het merendeel van de wereld.

Met een aanbod van 56 miljoen tracks is er altijd wel iets om te luisteren. Doe je dat graag in de best beschikbare kwaliteit, dan is Deezer een van de interessantste opties voor je op deze lijst. Met het Hi-Fi-abonnement is het namelijk mogelijk om de muziek op cd-kwaliteit te luisteren.

Ook Deezer beschikt over een gratis abonnement, waarbij gebruikers toegang krijgen tot de volledige bibliotheek aan muziek. Met het gratis abonnement krijg je wel reclame tussendoor en zijn gebruikers beperkt in het overslaan van nummers. Ook offline muziek luisteren behoort voor gratis abonnees niet tot de mogelijkheden.

Daarvoor moeten gebruikers kiezen voor het Premium- of Family-abonnement, respectievelijk 9,99 voor een enkele gebruiker of 14,99 voor zes gebruikers per maand. Wie voor het eerder genoemde Hi-Fi-abonnement kiest, is voor een enkele gebruiker 14,99 euro per maand kwijt. Een Hi-Fi-abonnement voor meerdere gebruikers is niet beschikbaar.

Tidal

Vanaf 9,99 euro per maand | Website

Sinds de opkomst van muziekstreamingdiensten, is er altijd veel discussie geweest over het betalen van artiesten en hoeveel ze verdienen per stream. Als direct antwoord daarop besloten verschillende artiesten onder leiding van Jay-Z het heft in eigen hand te nemen. In 2015 besloten ze het Noorweegse Aspiro te kopen en daarmee in bezit te komen van de streamingdienst Tidal.

Hoewel het aanbod van Tidal lang niet zo groot is als dat van de concurrentie, richt Tidal zich vooral op de beste kwaliteit muziek. Hoewel er een ‘standaard’ Premium-abonnement beschikbaar is met reguliere kwaliteit muziek, ligt de focus van de dienst vooral op het Hi-Fi-abonnement. Daarmee krijgen gebruikers muziek van de hoogste kwaliteit, met in sommige gevallen zelfs master-quality recordings: opnames van de best mogelijke kwaliteit met een bitdiepte van 24 bit en een sample rate van 96 kHz . Naast muziek biedt Tidal ook nog verschillende exclusieve podcasts aan met grote artiesten. Ook zijn er exclusieve videoclips en documentaires te bekijken en zendt de dienst zelfs bepaalde concerten live uit.

Tidal heeft geen gratis abonnement beschikbaar, maar biedt nieuwe abonnees wel een gratis proefperiode van 30 dagen aan. Daarna betaal je 9,99 euro per maand voor het Premium-abonnement, of 14,99 euro voor het Family-abonnement met maximaal vijf personen. Voor de beste ervaring met Tidal is er het Hi-Fi-abonnement, waar gebruikers 19,99 euro per maand voor betalen. Ook hier is een Family-abonnement voor beschikbaar, waar je dan 29,99 euro per maand voor betaalt.

Qobuz

Vanaf 9,99 euro per maand | Website

Hoewel Tidal een groot aanbod heeft aan muziek van hoge kwaliteit, lijkt de nadruk vooral te liggen op genres als R&B en hip-hop. Qobuz, een nieuwe speler op de markt, probeert het gat dat Tidal laat vallen op te vullen met een eigen selectie aan hoge kwaliteit opnames. Daarbij biedt de dienst de muziek zowel te streamen aan als te downloaden, zodat gebruikers zelf kunnen bepalen hoe ze van de muziek willen genieten.

De nadruk bij het Franse Qobuz ligt op de kwaliteit van de audio. Vergelijkbaar met de master-quality recordings van Tidal biedt Qobuz Hi-Res-opnames aan, waarbij de muziek in 24 bit beschikbaar is voor de maximale kwaliteit. Veel van de albums in de digitale muziekwinkel van Qobuz zijn ook in deze kwaliteit te koop, zodat gebruikers ze ook digitaal voor zichzelf kunnen houden en ze op specifieke audiospelers offline kunnen afspelen.

Qobuz biedt een aantal abonnementen aan, sterk variërend in prijs. Er is geen gratis abonnement beschikbaar, maar de maandelijkse abonnementen hebben allemaal een gratis proefperiode. Het Premium-abonnement kost 9,99 euro per maand en geeft toegang tot standaard muziekkwaliteit voor de hele bibliotheek. Het Hi-Fi-abonnement geeft toegang tot cd-kwaliteit voor 19,99 euro per maand en voor 24,99 euro per maand krijg je de mogelijkheid om naar beschikbare muziek in Hi-Res te luisteren.

SoundCloud

Gratis of vanaf 5,99 euro per maand | Website

SoundCloud is de vreemde eend in de bijt van muziekstreamingdiensten. Dat komt vooral doordat SoundCloud aan artiesten de vrijheid geeft om muziek zelf te uploaden en beschikbaar te stellen voor gebruikers. Veel nieuwe en opkomende artiesten uploaden hier dan ook hun eerste tracks om te proberen door te breken.

Hierdoor is er op SoundCloud veel muziek beschikbaar die elders niet te beluisteren is. Het komt ook voor dat er nummers beschikbaar zijn die niet beschikbaar zouden moeten zijn, omdat ze door willekeurige gebruikers worden geüpload zonder officieel toestemming te hebben van de originele artiest. Door de vrijheid zelf audio te uploaden, zijn er ook tal van podcasts beschikbaar op de dienst. Het nadeel is echter dat de ‘discovery’-mogelijkheden op SoundCloud wat minder overzichtelijker zijn en nieuwe muziek dus minder makkelijk op je pad komt.

Naast de gratis, met reclame ondersteunde abonnementen biedt SoundCloud ook twee betaalde abonnementen aan. Voor 5,99 euro per maand word je lid van SoundCloud Go, waarbij je reclamevrij naar een gedeelte van de muziek en podcasts luistert en ze ook offline kunt luisteren. Voor 9,99 euro krijg je Go+, waarbij je nummers uit de gehele collectie kunt luisteren, offline opslaan en ze ook in hogere kwaliteit kunt bewonderen.

Juke

Gratis | Website

Hoewel Juke in 2018 ontstond uit een samenwerking tussen Talpa en MediaMarkt als Nederlands antwoord op Spotify, bleek de samenwerking geen enorm succes. De verkoop van digitale muziek werd stopgezet en MediaMarkt trok zich terug uit de samenwerking. Sindsdien is de dienst gratis beschikbaar als radio-, podcast- en muziekplatform met veel van Nederlands grootste radiostations.

Verwacht op Juke geen miljoenen tracks om te luisteren of de mogelijkheid om uitgebreide afspeellijsten te maken. Juke is vooral handig als je een specifieke radiozender wilt luisteren, een Nederlandse podcast wilt terughoren of even wat muziek op de achtergrond nodig hebt. Daarbij zijn er ook verschillende non-stopzenders beschikbaar, inclusief een selectie met Juke’s eigen zenders waarop muziek wordt gedraaid zonder onderbrekingen van dj’s, weer en verkeer.

TuneIn

Gratis of 9,99 euro per maand | Website

Net als Juke is TuneIn niet zozeer gericht op het specifiek streamen van muziek, maar op het streamen van radiozenders. TuneIn is echter al een stuk langer beschikbaar en heeft een meer internationaal aanbod dan slechts de Nederlandse en enkele buitenlandse zenders van Juke. Zenders als CNN, CNBC en Fox hebben allemaal een prominente plaats in de dienst, maar ook lokale en kleine zenders zijn via de Tuneln terug te luisteren.

Mocht je meer willen luisteren dan alleen radio, dan heeft TuneIn voor Premium-abonnees nog een aantal extra features. Zo krijgen wedstrijden van de grote Amerikaanse sportliga zoals NBA, NHL en NFL allemaal een live verslag via speciale zenders en hebben verschillende Amerikaanse nieuwszenders geen reclame. Zoals je merkt is de Tuneln vooral gericht op de Verenigde Staten, maar de dienst biedt ook 130 reclamevrije muziekzenders aan voor Premium-abonnees.

Gratis luisteren is ook gewoon mogelijk bij TuneIn, maar bovenstaande functies ontbreken dan natuurlijk. Voor een Ppremium-abonnement ben je 9,99 euro per maand kwijt.

Meer dan genoeg keuze in Nederland dus als het aankomt op muziekstreamingdiensten. Wat is jouw favoriet? Of hebben we een in jouw ogen belangrijke dienst gemist? Laat het weten in de reacties!

