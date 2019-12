Star Wars staat vooral bekend om de hoofdrollen van de mysterieuze Jedi en de illustere Sith, maar het Star Wars-universum heeft uiteraard meer te bieden dan alleen ruimtetovenaars. In de serie The Mandalorian volgen we een bounty hunter die weinig met de force heeft, maar dat maakt hem niet minder mysterieus. We nemen een kijkje naar het verhaal achter de groep bounty hunters die zich Mandalorians noemt.

Dit artikel bevat lichte spoilers voor de eerste aflevering van The Mandalorian. We volgen voornamelijk wat bekend is over de Mandalorians in canon en dus onderdeel is van het Star Wars-verhaal onder Disney. Het volk dat zich Mandalorians noemt gaat gehuld in veel mysterie, maar als we de geschiedenis van Star Wars induiken, blijkt dat we meer weten dan we denken. Toch blijven er ook veel vragen over die de serie The Mandalorian mogelijk wel gaat beantwoorden, maar laten we voor nu even bij het begin beginnen.

Wie zijn de Mandalorians?

De Mandalorians zijn een volk dat van de planeet Mandalore komt en dat verklaart ook meteen hoe ze aan hun naam komen. De planeet Mandalore bevindt zich in de zogeheten Outer Rim en dus ver van het centrum van het sterrenstelsel waarin Star Wars zich afspeelt. In eerste instantie bleven de Mandalorians vooral op hun eigen planeet, maar ten tijde van de oude republiek begonnen ze zich ook met de politiek en oorlogen buiten hun eigen planeet te bemoeien. Ze werden snel berucht om hun superioriteit in gevechten.

Dat kwam voornamelijk doordat de Mandalorians direct de strijd aangingen met de Jedi. Hoewel ook de Mandalorians in eerste instantie geen partij waren voor de Jedi, pasten ze zich snel aan. Ze ontwikkelden wapens en technologieën die hen konden helpen tegen de krachten van de Jedi en al snel waren Mandalorians in staat om het tegen ze op te nemen. Daarbij komt ook hun speciale pantser om de hoek kijken, dat enigszins bestand moet zijn tegen een lichtzwaard.

Lang overheersen de Mandalorians een groot deel van de stelsels rondom Mandalore en zijn ze een zeer dominante macht in de Outer Rim, zelfs wanneer hun eigen planeet onbewoonbaar wordt door een catastrofe. Als gevolg van de oorlog met de Jedi verandert Mandalore in één grote woestijnplaneet, maar de Mandalorians passen zich aan. Ze leven verder in stalen koepelsteden die bestand zijn tegen het onleefbare klimaat buiten. Ook dat komt ten einde als Mandalore tijdens het keizerrijk van Palpatine wordt aangevallen en overgenomen door de troepen van de keizer. Veel Mandalorians sterven en de overlevenden verspreiden zich door het sterrenstelsel.

Bekende Mandalorians

Wij kennen de Mandalorians vooral van Boba Fett en zijn kloon-vader Jango Fett. Deze twee bounty hunters dragen in de Star Wars-films het bekende Mandalorian pantser en zijn geduchte tegenstanders voor de Jedi. In Attack of the Clones is te zien hoe Jango Fett zijn DNA ter beschikking stelt voor het kloontroepenleger, maar ook een kloon voor zichzelf eist die hij Boba noemt.

De twee heren Fett worden door de Mandalorians echter niet beschouwd als Mandalorians. Het wordt alleen niet helemaal duidelijk of ze nu daadwerkelijk niet van Mandalore komen en Jango zijn pantser gestolen heeft van een Mandalorian, of dat hij door de Mandalorians verstoten is. Hoe dan ook maakt hij geen onderdeel meer uit van het volk in de Star Wars-films en leeft hij niet meer als een Mandalorian, maar enkel als een gewelddadige bounty hunter.

Waar in de Star Wars-tijdlijn speelt The Mandalorian zich af?

Dan komen we bij de Mandalorian uit de serie The Mandalorian. Hij is wel degelijk een Mandalorian zoals we in de eerste aflevering al kunnen zien, waarin hij zijn clan bezoekt en zich een nieuw Mandalorian pantser aan laat meten. Hij is onderdeel van een groepje Mandalorians dat als bounty hunters door het universum zwerft na de val van het keizerrijk. Daarmee speelt The Mandalorian zich af na Return of the Jedi en voor de komst van de First Order in The Force Awakens.

De reden dat ze niet kunnen terugkeren naar Mandalore is niet helemaal duidelijk. Wat we wel weten is dat de Mandalorians nog maar met weinig zijn. Eenmogelijke reden zou dus kunnen zijn dat ze niet de capaciteit hebben om hun thuisplaneet opnieuw te bevolken. Daarnaast hebben ze er ook weinig te zoeken, aangezien de planeet in één grote zandbak is veranderd.

Dat betekent dat er ook nog maar weinig ‘echte’ Mandalorians zijn, want er worden voor zover wij weten geen nieuwe mensen meer geboren op Mandalore. Dat betekent dat alleen uit voortplanting van Mandalorians zelf nieuwe Mandalorians voortkomen of uit adoptiekinderen die ze in de serie vondelingen noemen. De hoofdpersoon uit The Mandalorian is ook een vondeling en is waarschijnlijk als jong kind opgenomen door de Mandalorians. Op deze manier proberen de Mandalorians hun aantallen weer te laten groeien en te overleven in het onrustige Star Wars-universum.

Meer over de Mandalorians

Veel van de geschiedenis van de Mandalorians die nu nog canon is, hebben we uit de animatieserie The Clone Wars. Daarin wordt in verschillende seizoenen uitgebreid stilgestaan bij de Mandalorians toen ze nog op Mandalore woonden en voordat het keizerrijk ze van hun planeet verdreef. Als je meer over de Mandalorians wilt weten, kun je het beste deze serie kijken.

