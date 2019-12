Star Wars: The Rise of Skywalker beantwoordt een hoop vragen en gaat dieper in op de lore achter zowel de Jedi als de Sith. Toch wordt niet alles beantwoordt, waaronder de herkomst van de gele lightsaber die we aan het einde van de film zien. Gelukkig heeft de uitgebreide lore van Star Wars daar wel een antwoord op.

Let op: dit artikel bevat spoilers voor Star Wars: The Rise of Skywalker. Stop hier met lezen als je de film nog niet gezien hebt.

Het Star Wars-universum zit vol mysterie en de lightsabers zijn daar een belangrijk onderdeel van. Deze zwaarden kunnen alleen efficiënt gebruikt worden door wezens die zeer sterk zijn verbonden met de Force. Sinds de eerste Star Wars-film in 1977 zijn deze lichtzwaarden het symbool van de franchise en heeft menig fan een replica in zijn huis hangen. Meestal in de blauwe of groene kleur, zoals de lightsabers van Obi-Wan Kenobi of Yoda of natuurlijk in het felle rood van de Sith. In The Rise of Skywalker maken we echter kennis met een zeldzame, nieuwe variant: de gele lightsaber.

Waar komt de kleur van de lightsabers vandaan?

De kleur van een lightsaber zegt veel over de gebruiker van het zwaard. Zo behoren de groene lightsabers meestal toe aan Jedi die vaak onderhandelen, mediteren en gebruik maken van de niet-gewelddadige toepassingen van de Force. Uiteraard kunnen ze wel vechten met een lightsaber als het moet, maar je zult deze groene variant doorgaans minder vaak in actie zien dan de blauwe lightsabers. De blauwe lightsabers worden vaker gebruikt door de Jedi die leunen op hun vaardigheid in lightsaber-gevechten.

De lightsaber van een Jedi past zich aan de gebruiker aan, doordat deze een speciaal kristal genaamd kyber crystal bevat. Dit kyber crystal is gevoelig voor de Force. Omdat deze kristallen aan de lichte kant van de Force toebehoren, zijn ze in eerste instantie onbruikbaar voor de Sith. Daarom moeten zij een kyber crystal eerst laten ‘bloeden’, door hun angsten, pijn en haat erin te laten vloeien. Dit proces veroorzaakt dan ook de rode kleur, die zo kenmerkend is voor de Sith. Een bloedend kyber crystal kan ook weer worden geheeld. In de animatieserie Clone Wars deed Jedi Asoka dat; haar lightsaber werd toen wit.

Om een kyber crystal geel te kleuren is er ook een specifiek soort Force-gebruiker nodig. Jedi met dit type lichtzwaard worden in het uitgebreide universum ook wel sentinels genoemd. Dit zijn Jedi die goed zijn in het werken in de schaduw. Daarnaast hebben ze vaak veel kennis van allerlei zaken buiten het vechten met lightsabers en zullen ze deze zwaarden dus alleen gebruiken in noodgevallen. Dat is waarschijnlijk ook de reden dat je dit soort lightsabers minder snel in actie zult zien.

Wie hebben er naast Rey nog meer een gele lightsaber?

Als Rey Skywalker aan het einde van de negende film de lightsabers van Leia en Anakin begraaft, haalt ze een nieuwe lightsaber tevoorschijn. Dit is vermoedelijk een zwaard dat ze zelf heeft gebouwd, waardoor het kyber crystal naar haar specifieke eigenschappen en vaardigheden is gekleurd: geel dus. Een precieze verklaring hiervoor krijgen we niet in de film, maar het feit dat Rey beschikt over sterke helende krachten kan er iets mee te maken hebben.

Een meer symbolische verklaring is echter aannemelijker en daarvoor moeten we even naar de animatieserie Clone Wars kijken. Hierin komen de gele lightsabers namelijk ook voor en wel bij de wachters van de Jedi-tempel. Zij moeten de Jedi Order beschermen en zorgen dat deze blijft voortbestaan.

Hoe dan ook, het feit dat Rey ook een gele lightsaber heeft, is mogelijk een symbolische verwijzing. Aan het einde van de Skywalker-saga is zij als enige Jedi over en rust het voortbestaan van de Jedi Order op haar schouders. Dit is natuurlijk allemaal speculatie en hopelijk krijgen we binnenkort meer uitleg over de reden dat Rey een gele lightsaber heeft.

De paarse lightsaber van Samuel L. Jackson

Naast blauw, groen, rood en geel is er nog een kleur lightsaber die we in de Star Wars-film tegenkomen en dat is de kleur paars van Jedi Master Mace Windu. Dit is ook meteen de kleur waar we de minste uitleg over krijgen, zelfs als we de uitgebreide lore erbij pakken. Wat we in ieder geval wel weten, is dat een paarse lightsaber alleen is bestemd voor Jedi’s met een zeer grote gave als het op lichtzwaarden aankomt.

Overigens vinden we buiten het Star Wars-universum wél een verklaring voor de paarse kleur van Mace Windu’s lightsaber. In een interview vertelde acteur Samuel L. Jackson dat hij George Lucas om een paarse lightsaber heeft gevraagd. Op die manier kon hij zichzelf vinden op het slagveld tijdens het gevecht op Geonosis in Star Wars: Attack of the Clones. Plus, het ziet er natuurlijk gewoon erg cool uit.

