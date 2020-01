Ieder jaar worden er meer games uitgebracht dan je kunt spelen. Dit is een gegeven dat ook voor 2020 zal gelden. Toch is niet elke game van hetzelfde caliber. Met de eerste stappen in 2020 is het een mooi moment om vooruit te blikken naar de belangrijkste games die dit jaar uitkomen.

Alle games zijn belangrijk, maar sommige zijn belangrijker dan anderen. Sommige games zijn namelijk een baken van hoop voor het voortbestaan van een ontwikkelaar, terwijl naar andere games wordt uitgekeken omdat ze daadwerkelijke iets compleet nieuws proberen te doen. Tot slot zijn er games waar we gewoon naar uitkijken, omdat ze een episch verhaal voortzetten. Het jaar 2020 biedt natuurlijk ook een aantal games die als belangrijk beschouwd worden. Laten we direct beginnen met de game waar nagenoeg iedereen naar uitkijkt: Cyberpunk 2077.

Cyberpunk 2077

In 2012 werd Cyberpunk 2077 voor het eerst aangekondigd door ontwikkelaar CD Projekt Red. Jarenlang bleef de game onder de radar, totdat de makers tijdens E3 2017 opeens intrigerende beelden van de game lieten zien. De ontwikkelaar van onder andere The Witcher 3: Wild Hunt heeft in de afgelopen jaren ons vertrouwen gewonnen met meer interessant materiaal.

Voor degenen die onder een steen leven: Cyberpunk 2077 is een first-person RPG die zich afspeelt in een cyberpunk-setting in het jaar 2077. Al het goede van cyberpunk is van de partij: bionics, hersenimplantaten, vliegende auto’s, neonlampen, transhumanisme etc. Na acht lange jaren in ontwikkeling lijkt CD Projekt RED eindelijk tevreden met hun eindproduct. De game komt uit op 17 september voor pc, Xbox One, Stadia en PlayStation 4.

Dying Light 2

Nu we het toch hebben over games met lange ontwikkeltijd: dit jaar komt ook Dying Light 2 uit. Vijf jaar na de release van de eerste game, komt ontwikkelaar Techland tijdens de E3 van 2017 met de eerste beelden van de nieuwe game uit de Dying Light-franchise zien. In plaats van meer van hetzelfde te doen, ging Techland de uitdaging aan om een grote stad neer te zetten, waarin de keuzes van de spelers zichtbaar en voelbaar zijn.

Dying Light 2 speelt zich namelijk af in The City, enkele jaren na de uitbraak van het zombie-virus uit de eerste game. De meeste mensen zijn al dood, maar de overlevenden strijden voor hun bestaansrecht. Verschillende politieke en militaire groepen proberen elkaar een stapje voor te zijn en dat is niet altijd een mooi gezicht.

De speelbare gamewereld zou vier keer groter moeten zijn dan in Dying Light 1 en de game zou meer gefocust zijn op verhaal, persoonlijke ontwikkeling en keuze-impact. Wat hier allemaal bij komt kijken, merken we hopelijk ergens in 2020. Al zou het me niet verbazen als Techland nog een jaartje extra uittrekt om de ontwikkeling volledig af te ronden.

Watch Dogs: Legion

Normaal gezien ben ik een van de eersten die kritiek uit op Ubisoft. De afgelopen jaren lijken al hun games op elkaar en is het moeilijk om de verschillende franchises van elkaar te onderscheiden. Het is dan wel zo eerlijk om het ook toe te geven als Ubisoft een stap in de goede richting zet. Afgelopen E3 kwam de ontwikkelaar namelijk met Watch Dogs: Legion op de proppen en gaf aan ambitieuze plannen te hebben met de franchise.

Watch Dogs: Legion stapt namelijk af van één enkele hoofdrolspeler, maar stelt iedere NPC in de game als speelbaar personage op. De game speelt zich af in een rebellerend London en geeft je de opdracht om een geheim hacker-leger op te stellen. Dit doe je door interessante NPC’s uit te zoeken en ze te rekruteren.

Mocht tijdens een van je missies jouw personages onverhoopt het loodje leggen, dan kruip je in de huid van een van de nieuwe rekruten. Dit betekent echter ook dat het overleden personage ook echt dood is. Hoe dit uit gaat pakken, merken we op 6 maart wanneer de game uitkomt voor pc, PlayStation 4, Xbox One en Stadia.

Ori and the Will of the Wisps

In maart 2015 kwam Ori and the Blind Forest uit. Hoewel de game voor release weinig bekijks had, werden de kwaliteiten van de game al snel erkend door gameliefhebbers. De game combineert al het goede van een prachtige wereld met metroidvania game mechanics. De grote vraag was natuurlijk: “Waar blijft het vervolg?”.

In de jaren hierna kregen we geregeld beelden te zien van Ori and the Will of the Wisps, het vervolg op de eerste game. Het droevige verhaal zet zich voort: Ori zal nog steeds zijn taak als Guardian Spirit vervullen en zal tijdens dit avontuur verschillende uitdagingen aan moeten gaan. Of Ori and the Will of the Wisps net zo fantastisch is als de voorganger, komen we op 10 maart te weten wanneer de game verschijnt voor pc en Xbox One.

The Last of Us Part 2

Sommige games hebben al goede game mechanics, maar worden nog beter door het ijzersterke verhaal. The Last of Us was typisch zo’n game, waarin het intense en droevige verhaal, dat zich afspeelde in een kapotte wereld vol zombies en verschrikkelijke mensen, de hoofdrol speelde. The Last of Us Part 2 zet het verhaal voort, maar zal zich meer focussen op het avontuur van Ellie.

In The Last of Us Part 2 is Ellie een jong-volwassene en ze heeft zichzelf inmiddels beter leren kennen. Dit maakt het extra moeilijk wanneer ze niet alleen voor zichzelf moet vechten, maar ook voor degenen van wie ze houdt. Welke onmogelijke situaties ze moet doorkruisen en wat er precies met Joel gebeurd is, hopen we op 29 mei te leren. Dan komt de game namelijk uit voor PlayStation 4.

Dit waren namens Pixel Vault de belangrijkste titels die je in 2020 niet mag missen. Naar welke game kijk jij het meeste uit? Eentje uit deze lijst, een obscure indie of misschien wel een compleet andere game? Laat het ons weten in de comments.

