De eerste maand van 2020 is inmiddels bijna weer voorbij en ja, je mag juichen: je hebt het overleefd! Januari duurt op de een of andere manier altijd duizend keer zo lang als alle andere maanden, dus we mogen onszelf best even prijzen als we die zonder al te veel kleerscheuren doorkomen. Maar goed, februari staat nu dan echt om de hoek en het is weer tijd om de films die komende maand in de bioscoop verschijnen op een rijtje te zetten. We zien wat oude bekenden terug en verwelkomen daarnaast een bekende blauwe egel op het witte doek.

Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn (6 februari)

Birds of Prey belooft ons iets bijzonders te geven: een kijkje door de ogen van Harley Quinn zoals we haar nog nooit gezien hebben. Opnieuw mogen we de aantrekkelijke Margot Robbie aanschouwen als de ietwat hysterische Quinn. In de film Birds of Prey is ze losgeweekt van de kracht die de Joker over haar lijkt te hebben en kiest ze meer haar eigen richting. De Joker is niet de enige die Gotham heeft verlaten; ook Batman is nergens meer te bekennen. Criminaliteit heerst nog volop in de stad, want crime-baas Black Mask heeft het stadje nog in zijn macht. Wanneer Cassandra Cain een diamant van hem in handen krijgt, besluit Harley Quinn haar met behulp van onder andere Black Canary en Huntress te beschermen. Een film met een lading sterke vrouwen.

Sonic the Hedgehog (13 februari)

De film van Sonic the Hedgehog kwam behoorlijk in opspraak toen de eerste trailer verscheen. De eerste beelden die het uiterlijk van Sonic onthulden, werden niet goed ontvangen. De egel leek amper op hoe hij eruitziet in de games en was veel te menselijk. Gelukkig luisterde Paramount naar diens publiek en paste de studio Sonic aan, waarvoor kudos. Op 13 februari verschijnt de film in de bioscoop. De hoofdrol is natuurlijk weggelegd voor Sonic, die van de planeet Möbius richting aarde vlucht. Daar veroorzaakt hij een stroomuitval, waarna de overheid dokter Robotnik inhuurt om hem te pakken te krijgen. Sheriff Tom Wachowski biedt Sonic een helpende hand en samen proberen ze zijn ringen te verzamelen, terwijl ze uit de handen van Robotnik proberen te blijven.

Brahms: The Boy 2 (27 februari)

Ook de horrorfans onder ons hoeven zich komende maand niet te vervelen, al moeten ze wel even volhouden tot 27 februari. Dan verschijnt de film Brahms: The Boy 2, het vervolg op The Boy. In The Boy krijgen we te maken met een griezelige pop die door een stel behandeld wordt als hun eigen kind. Wanneer er een nieuwe oppas komt, blijkt dat dit totaal niet in de haak is. In het tweede deel verhuist een jonge familie naar het huis waarin het eerste deel zich afspeelt. Je raadt natuurlijk nooit wat het gezin daar vindt… Dikke tip: het eerste deel staat op Netflix!

Ook verschijnen de volgende titels:

5 februari – Kruimeltje

5 februari – De Grote Slijmfilm

6 februari – A Hidden Life

6 februari – Little Women

6 februari – Harriet

6 februari – Little Joe

6 februari – Blue Story

6 februari – The Lodge

12 februari – Latte & the Magic Water Stone

13 februari – Viy 2: Journey to China

13 februari – Primal

13 februari – Atlantics

13 februari – Fantasy Island

13 februari – A White, White day

19 februari – The Call of the Wild

20 februari – The Gentlemen

27 februari – Underwater

27 februari – The Lighthouse

Tags: