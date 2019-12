“It’s the most wonderful time of the year.”.Dat had Andy Williams toch wel zeker goed, een kleine periode waarin sfeer en gezelligheid hoog in het vaandel staan. De kerstdagen zijn in volle gang en een van de beste manieren om eens echt in de sfeer te komen is een film kijken met een kersttintje. Nu zijn er daar natuurlijk duizenden en duizenden van, maar slechts een aantal zijn zo razend populair dat iedereen ze kent. Mocht je nou volledig in de spirit willen komen, overweeg dan om deze afgezaagde kerstfilms eens (of hoogstwaarschijnlijk opnieuw) een kans te geven.

Met afgezaagde films doel ik met name op films die iedereen wel kent en waar je elke kerst mee doodgegooid wordt. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat het slechte films zijn, maar de meesten van ons hebben ze al duizend keer gezien. Of wat denk je van clichematige kerstfilms, met jongen ontmoet meisje en ze worden hopeloos verliefd. Laat ik je echter niet langer ophouden, want wie weet vind je net dat ene kerstige pareltje in de lijst hieronder!

A Christmas Prince – gewoon alle drie

Kerstmis is toch wel een van de feestdagen van het jaar waarop iedereen all-out gaat en Netflix kan hier natuurlijk niet in achterblijven. Als we het over afgezaagde kerstfilms hebben, zou Netflix diens eigen lijstje kunnen krijgen. Toch wil ik de aandacht richten op een trilogie van de streaminggigant, namelijk die van A Christmas Prince. De eerste film begint zo standaard als maar kan: journaliste gaat naar fictief land waar prins bekend is, zegt niet wie ze is, iemand komt erachter, maar dan zijn ze al verliefd. Jep, clichématiger kan bijna niet.

Toch moet gezegd worden dat de film erg leuk is; ondanks alle clichés is deze zeer vermakelijk te noemen. Nu er inmiddels al twee vervolgen op zijn, is het plaatje compleet – en jouw middag natuurlijk ook.

Home Alone

De schattige Kevin McCallister wist in 1990 voor het eerst de harten van filmkijkers te veroveren. Zo’n 28 jaar verder heeft hij dat ook gedaan met de generaties daarna. Kevin wenst vlak voor een reis voor kerst met zijn familie dat zijn familie er niet meer is. Ze vergeten hem mee te nemen door een miscalculatie en daardoor gaat zijn wens in vervulling. Nu is een achtjarige alleen thuislaten nou niet iedereens eerste optie, maar Kevin blijkt echt wel te weten wat hij moet doen om te overleven. Al helemaal wanneer twee dieven zijn huis proberen te beroven en hij deze op een fantastische manier uit de weg weet te ruimen. Heerlijk lachvoer voor de hele familie.

Santa Claus

Wanneer de kerstman per ongeluk vermoord wordt door een vader, besluit deze vader de rol van kerstman op zich te nemen. Vertolkt door de acteur Tim Allen, zorgt deze kerstman voor een enorme grijns op je gezicht. Door een moeilijke relatie met zijn ex-vrouw en diens nieuwe vriend, is het ook moeilijk om zijn kind te zien. Wanneer hij dan ook nog eens alle ‘kwaliteiten’ van de kerstman overneemt en een dikke buik en baard krijgt, wordt de hele familie overhoop gegooid. Aangevuld met momenten op de Noordpool en een heerlijk clichématig goed einde, weet deze film de spirit hoog te houden.

Love Actually

In Love Actually volgen we acht mensen vlak voor Kerstmis. Elk van deze personages is verliefd op iemand en in de aanloop naar Kerstmis moet dat natuurlijk verteld worden. Dit zorgt voor de meest zoetsappige film aller tijden. Je tandglazuur blijft er nog net aan zitten. Cliché op cliché volgt elkaar op, maar stiekem is het fantastisch om te kijken. Vooral leuk is dat de personen in kwestie alle leeftijden hebben. Duidelijk wordt dat je nooit te jong of te oud bent voor de liefde. Het is een schattige film waarin settings vol met sneeuw, lichtjes en andere kerstgezelligheid leidend zijn. Perfect om volledig in de sfeer te komen.

A Christmas Carol

Het verhaal ‘A Christmas Carol’ is van Charles Dickens en gaat al ontzettend veel jaren mee. In deze jaren is het boek dan ook in meerdere versies verfilmd, maar het verhaal blijft in de kern hetzelfde. Ebenezer Scrooge is een ontzettend rijke vent, maar zo gierig als wat. Hij is dan ook anti-Kerstmis omdat het hem alleen maar belemmert in zijn werk. In de nacht voor Kerstmis wordt hij echter bezocht door drie geesten gericht op het verleden, heden en de toekomst. Allen proberen zij hem op andere gedachten te brengen. A Christmas Carol is een van mijn favoriete films, met name omdat het verhaal in wezen ontzettend zielig is. De wending aan het eind maakt alles goed en verwarmt je hart. Mocht je nou toch iets luchtigers willen met hetzelfde verhaal, kijk dan eens de versie van de Muppets. Ook deze weet je goed te vermaken.

How the Grinch Stole Christmas

In Whoville is het het hele jaar gezellig, maar wanneer de kerstdagen aanbreken, wordt het helemaal een groot festijn. Alles wordt uit de kast gehaald voor de belangrijkste dagen van het jaar. Er is er maar één die het daar niet eens mee is en dat is de Grinch. Hij heeft een hekel aan alles waar Kerstmis voor staat en gaat een poging doen het feest voor de stad te verpesten. Een prachtige kerstfilm die je net even een ander perspectief weet te bieden op het feest dat ons een maand lang in de ban heeft. Er zijn meerdere versies van deze film, maar persoonlijk prefereer ik de animatie.

De Harry Potter-reeks

Ik besef me dat ik een beetje vals speel door deze in de lijst te zetten, want het zijn geen kerstfilms. Toch ben ik van mening dat de Harry Potter-reeks bij Kerstmis hoort, al komt dat misschien met name door de media die ze vrijwel elk jaar weer uitzenden. Wil je de gehele reeks kijken, dan ben je toch wel een dikke 16 uur zoet. Mocht je dus helemaal geen zin hebben om je familie te zien dit jaar, geef ze dan aan dat je onder de wol Harry Potter aan het kijken bent. Graag gedaan.

Dit waren de films die ik heerlijk kijk met Kerstmis, maar toch wel ontzettend afgezaagd zijn. Stond jouw favoriet ertussen of heb je een andere suggestie? Laat het ons weten in de comments.

