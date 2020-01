Wat zijn de voordelen van een VPN bij het gamen?

Dit artikel is in samenwerking met VPNGids tot stand gekomen. Wil je meer weten over advertorials en samenwerking met derden? Klik dan hier.

In eerste instantie zul je denken dat er geen voordelen zijn. De kans dat je game iets langzamer wordt doordat je gebruik maakt van een VPN is vrij groot en er is niets zo vervelend als een lange reactietijd tijdens een goed schietspel. Ook bufferen tijdens de game is natuurlijk bloedirritant. Maar er zijn echt voordelen aan het gamen via een VPN. Aan welke voordelen kun je dan denken? En welke VPN is hiervoor geschikt?

Ben je op reis en wil je misschien je favoriete game spelen? Dat gaat lang niet altijd zonder problemen, omdat in sommige landen bepaalde games of services niet worden ondersteund. Wanneer je dan speelt via een (goede!) VPN, kun je je alsnog mengen in de strijd. Je maakt dan verbinding met het land waarin je normaal speelt, ook als je je in het buitenland bevindt.

Het gebeurt nog steeds dat sommige games elders in de wereld eerder uitkomen dan hier in Nederland. Dankzij een VPN hoef je niet langer te wachten. Je kunt het spel al spelen zodra het is uitgekomen.Ook uitbreidingen worden vaak in een periode van een aantal maanden over de wereld uitgerold. Door te spelen via een VPN heb jij die uitbreiding als eerste te pakken.

Geen last van cyberstalkers en hackers

Online pesten is een serieus probleem en het komt helaas nog steeds voor dat dit online pesten overslaat naar de echte wereld. Pestkoppen kunnen jouw gegevens achterhalen via je IP-adres en dan jouw leven een stuk vervelender maken. Met een VPN ben je hier tegen beschermd. Je bent volledig anoniem en kun je niet gevonden worden door nare figuren online.

Hackers zijn, zoals bekend, vooral geïnteresseerd in betalingsgegevens en bankrekeningnummers. Je kunt bij een aanval door een hacker flink financieel gewond raken. Wanneer je een VPN gebruikt en (natuurlijk) secuur omgaat met je beveiliging en de software die je installeert, ben je online niet te achterhalen. Een hacker zal niet eens de moeite nemen om jou het leven zuur te maken. Die gaat op zoek naar een gemakkelijker prooi. Jij kunt rustig door met gamen.

Welke VPN ga je gebruiken?

De prijs-kwaliteitsverhouding is en blijft belangrijk. Je zou verwachten dat je de beste VPN alleen vindt bij de grote jongens. Maar het kan ook anders. Probeer dan Surfshark eens. Deze VPN is nog maar net nieuw en begint nu al een grote speler te worden. Surfshark heeft 1020 servers in 61 landen. Hierdoor ben je altijd verzekerd van een vrije internettoegang. Doordat je niet handmatig hoeft te verbinden zorgt Surfshark er altijd voor dat je de server toegewezen krijgt die op dat moment het best voor jou is. Dat gaat gewoon automatisch. Het verlies van snelheid is bij Surfshark ook nog eens te verwaarlozen. Je kunt alle games die je wilt spelen, van schietspellen tot behendigheidsspellen, gewoon spelen zoals je dat gewend bent.

Nog een voordeel van Surfshark? Zelfs het aanmelden en betalen kan hier anoniem. Wanneer je gebruikmaakt van bitcoin ben en blijf je volledig anoniem.