Je smartphone verandert in een handheld met Apple Arcade

Gamen op op een telefoon is zeker niet nieuw meer: er is een hele industrie ontstaan voor het ontwikkelen van spelletjes voor op je telefoon. Het grote nadeel hiervan is dat het standaard verdienmodel bestaat uit advertenties en in-game aankopen. Apple probeert dit onder druk te zetten door met een Netflix voor mobiele games te komen: Apple Arcade. Daarmee kun je gamen op je telefoon zonder afgeleid te worden door vervelende advertenties of microtransacties en dat is even wennen.

Game-ontwikkelaars roepen maar al te graag hoe krachtig onze smartphones zijn en dat we allemaal met compacte supercomputers in onze zak rondlopen. We kunnen ze geen ongelijk geven. Neem de nieuwste iPhone 11, dat met de nieuwe A13 Bionic-chip en 4 GB werkgeheugen aardig in de buurt komen van de game-consoles van de vorige generatie. Het probleem met gamen op je smartphone is dan ook niet de hardware, maar de games zelf.

Netflix voor games

Het ontwikkelen van games is nu eenmaal niet gratis, maar tegelijkertijd zien veel gamers het spelen van spellen op een smartphone niet als een serieuze zaak waar je veel geld aan wil uitgeven. Een paar euro voor een spel gaat nog, maar bij bedragen boven de vijf euro wordt het al lastiger. Daardoor zijn ontwikkelaars massaal overgestapt op het free-to-play-model. Voor het spelen van het spel hoeft niet meer betaald te worden, maar je krijgt wel om de haverklap advertenties te zien tijdens het spelen en vaak moet je ook kleine bedragen betalen om verder te kunnen spelen. Dit is storend en zorgt er ook voor dat gamen op een smartphone minder serieus wordt genomen.

Dit probeert Apple met Apple Arcade te veranderen, want met dit abonnement heb je onbeperkt beschikking over meer dan honderd games voor een vast bedrag per maand. Je betaalt via de App Store elke maar 4,99 euro aan Apple en krijgt dan toegang tot de hele bibliotheek. Vanaf dat moment hoef je op geen enkel moment meer een reclame te zien of je portemonnee te trekken. Wat je ziet kun je onbeperkt spelen.

Niet alleen is er een groot aanbod, maar zijn games ook steeds beter te spelen op een smartphone. Games zijn namelijk steeds beter ingericht op het besturen met het een touchscreen. Daarnaast heeft de iPhone 11 een scherm van 6,1 inch waardoor er genoeg ruimte is voor knoppen op het touchscreen zonder dat het de game in de weg zit. En hoewel nog niet heel veel games het ondersteunen, heeft de iPhone 11 haptic touch, waardoor feedback krijgt als bepaalde knoppen in een spel indrukt. Net als bijvoorbeeld met een Dualshock 4 controller.

Bijzondere gewaarwording

Dat is even wennen, want bijna alle games zijn namelijk ontwikkeld met het idee dat je ze goed moet kunnen spelen op een iPhone, iPad, Apple TV of Mac. Hoewel je wel een controller aan je iPhone kunt hangen, is in de meeste gevallen het touchscreen voldoende. Een game als Skate City waarin je skateboard-trucs uithaalt kun je prima spelen met een touchscreen. Ondanks dat het allemaal geen AAA-titels zijn, zijn het ook niet je standaard Candy Crush-games die we inmiddels zo gewend zijn om te spelen op onze smartphones.

Er zitten hele bijzondere games tussen, zoals What The Golf, waarbij je meest van tijd niet de golfbal over het parcours heen slaat, maar allerlei andere voorwerpen van stuiterballen tot aan complete eengezinswoning. Kortom: games waar je een glimlach van op je gezicht krijgt.

Dat maakt dat Apple Arcade een plek is waar een uniek soort games te vinden is, die we nog maar weinig zien. De makers hoeven tijdens dat jij de game speelt geen geld meer aan je te verdienen en tegelijkertijd hoeft de game ook niet te voldoen aan de eisen van een beursgenoteerd bedrijf zoals bij AAA-titels. Natuurlijk is het concept van indie-games niet nieuw, maar het feit dat er opeens een hele bibliotheek aan unieke games in je broekzak zit.

