19 van ‘19 – #14 Ni No Kuni: Wrath of the White Witch Remastered

We bewegen met rasse schreden richting het einde van 2019. Aan het begin van dit jaar waren we bang dat we in afwachting van de nieuwe generatie consoles games tekort zouden komen in 2019. Gelukkig is dat niet gebeurd en zijn er ook dit jaar weer prachtige titels uitgekomen. We blikken terug op de 19 mooiste games van 2019, met op nummer 14 Ni No Kuni: Wrath of the White Witch Remastered.



Zes jaar geleden kwam Ni No Kuni: Wrath of the White Witch in het westen uit voor de PlayStation 3. Na het zien van deze game was ik helemaal verliefd op de grafische stijl. Deze stijl zal bij de meesten wel bekend zijn van andere Studio Ghibli-producties, het bedrijf draait immers al meer dan 30 jaar mee. Met de komst van de remaster kon ik het niet laten om deze game weer op te pakken en dit avontuur opnieuw te beleven. Het is ook daarom dat deze game een plekje verdient op deze lijst.

Even je schoenen oppoetsen

De voornaamste reden dat Level-5 en Bandai Namco ervoor hebben gekozen om Ni No Kuni te remasteren is misschien wel omdat ze een titel nodig hadden om op de Switch uit brengen. Dat deze daarbij ook meteen is opgepoetst voor de PlayStation 4 en pc is een leuke bijkomstigheid. De game staat namelijk na al die jaren nog steeds als een huis. Zoals Jermaine ook al aangaf in zijn review: “De gevechten werken lekker vlot, de wereld ziet er mooi uit en het verhaal kent een goede diepgang.”

Nu is Ni No Kuni: Wrath of the White Witch niet de enige game van de franchise. In 2018 kwam namelijk Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom uit voor de PlayStation 4 en pc. Behalve dat deze game dezelfde grafische stijl heeft als zijn voorganger, hebben ze maar weinig met elkaar gemeen. In de sequel hebben de ontwikkelaars het vechtsysteem namelijk compleet overboord gegooid. Zo zijn de familiars die in Wrath of the White Witch nog prominent aanwezig waren in deel twee niet meer te zien.

Met elkaar overwin je alles

Door het meeslepende verhaal waren de zestig uur die ik opnieuw in Wrath of the White Witch heb gestopt geen enkele keer vermoeiend. Het verbaasde me zelfs nog hoeveel ik nog van de game wist. Bij sommige quests wist ik direct waar ik heen moest en deze waren ook weer zo afgerond, waarna ik verder kon met het verhaal. Het vechtsysteem werkt nog steeds even lekker en opnieuw zoveel mogelijk familiars vangen was weer een klus.



De remaster brengt eigenlijk maar weinig verbeteringen met zich mee als je kijkt naar het verhaal en de gameplay. Grafisch heeft de game echter wel een mooie poetsbeurt gekregen en aan perfectie hoef je natuurlijk ook niets te veranderen. Wat mij betreft was het oppoetsen dan ook afdoende om de game weer opnieuw hoog op ons lijstje te laten staan. Alleen de prijs hadden ze van mij wel iets lager mogen maken.. Zestig euro voor een remaster is wel wat aan de hoge kant.

Voor jong en oud

Ondanks dat het hier om een remaster gaat, verdient Ni No Kuni: Wrath of the White Witch zeker zijn plekje op de lijst. De huidige generatie mag blij zijn dat ze kans hebben om dit pareltje te ervaren en de veteranen zullen hem graag nog eens spelen.



