19 van ‘19 – #06 Kingdom Hearts 3

We bewegen met rasse schreden richting het einde van 2019. Aan het begin van het jaar waren we bang dat we in afwachting van de nieuwe generatie volgend jaar games tekort gingen komen. Gelukkig zijn we niets te kort gekomen. We blikken terug op de 19 mooiste games van 2019, met op nummer 6: Kingdom Hearts 3.

Bijna zeventien jaar na het uitkomen van Kingdom Hearts konden we eindelijk aan de slag met Kingdom Hearts 3. Na vele spin-offs was dit het ultieme deel om de zogeheten Xehanort-saga af te sluiten. Afsluiten deed de game zeker; veel verhaallijnen komen samen en worden afgerond, al blijven er nog wel een aantal mysterieuze zaken openstaan. Het einde van de Kingdom Hearts-franchise zal het dus zeker niet zijn…

Wanneer komt ‘ie nou

Kingdom Hearts 3 is op 25 januari 2019 uitgekomen voor de PlayStation 4 en de Xbox One. De eerste Kingdom Hearts kwam destijds uit voor de PlayStation 2 en werd goed ontvangen. Voor velen, waaronder ikzelf, kreeg de titel een speciaal plekje in het hart. In 2013 werd Kingdom Hearts 3 officieel aangekondigd, maar daarna werd de game een aantal keer uitgesteld. Opeens was het al zes jaar later en zat iedereen vol spanning te wachten hoe de game zou zijn.

De release van Kingdom Hearts 3 kreeg gemixte reacties: sommige mensen vonden de game te makkelijk en daardoor minder vermakelijk. Square Enix heeft dit opgelost door er een extra moeilijkheidsgraad aan toe te voegen. Daarnaast was het verhaal ook wat lastig te volgen als je geen Kingdom Hearts lore-junkie zoals ik bent. Jessica gaf dit ook al aan in haar review: “Kingdom Hearts 3 zou volgens een van de ontwikkelaars toegankelijk zijn voor beginners. Hoewel dat op het gebied van de combat wel klopt, is het verhaal een heel ander… verhaal.”

Alles komt samen

Het was geweldig om alle verhaallijnen zo samen te zien komen in Kingdom Hearts 3. Doordat ik alle drie de hoofdgames, de spin-offs en zelfs de mobile game heb gespeeld, was het verhaal goed te volgen. Ik kan wel begrijpen dat sommige anderen, die niet alles zelf gespeeld hebben, sommige verhaallijnen niet helemaal aan elkaar kunnen koppelen.

Het grootste gemis in de game vond ik toch wel de ontbrekende Square Enix-personages die in voorgaande spellen wél opdoken. Zo zitten er in de voorgaande spellen een aantal Final Fantasy-personages die wel degelijk van toegevoegde waarde waren voor het verhaal. De recent aangekondigde Re:Mind-DLC lijkt hier gelukkig verandering in te brengen. In de trailer voor deze DLC zijn immers een aantal bekende Final Fantasy-personages te zien.

Zoals ik al eerder benoemde, zal Kingdom Hearts 3 waarschijnlijk niet het einde van de franchise zijn. Na het uitspelen van de hoofdverhaallijn krijg je een scène te zien die duidelijk maakt dat de toekomst nog iets in petto heeft. We zullen zien wat er nog komen gaat; het zal niet de eerste keer zijn in de gamewereld dat er open eindjes aan een reeks games zitten.

Een toppertje

Ondanks dat Kingdom Hearts 3 al aan het begin van jaar uitkwam, wist ik al dat dit een van de topfavorieten van het jaar zou worden. Zeker op mijn persoonlijke lijst staat de game er hoog op en gelukkig waren een aantal mede-redacteuren het mij eens. Als je ooit nog eens tijd over hebt, raad ik je aan om alle spellen nog eens op te pakken.



