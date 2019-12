19 van ‘19 – #18: Far Cry: New Dawn

We bewegen met rasse schreden richting het einde van 2019. Aan het begin van het jaar waren we bang dat we in afwachting van de nieuwe generatie volgend jaar games tekort gingen komen. Gelukkig zijn we niets tekort gekomen. We blikken terug op de 19 mooiste games van 2019, met op nummer 18 Far Cry: New Dawn.

Far Cry: New Dawn is een standalone uitbreiding voor het in 2018 uitgekomen Far Cry 5 die de hele spelwereld op zijn kop zet. Voor zover het de setting betreft tenminste, want het draait natuurlijk nog steeds om geweldige actie en indrukwekkende ontploffingen. Far Cry: New Dawn kwam uit op 15 februari 2019 voor Playstation 4, Xbox One en Windows.

Een uitbreiding of een vervolg?

Far Cry: New Dawn speelt zich zeventien jaar na Far Cry 5 af. Het verhaal gaat verder op dezelfde kaart, maar er zijn wel wat veranderingen geweest. De extra personages voegen een leuk nieuw element toe aan een al grotendeels bekende game.

Hoewel Far Cry: New Dawn niet aangekondigd is als een uitbreiding, is het dat in zekere zin natuurlijk wel. De spelwereld is namelijk grotendeels hetzelfde en ook kun je de game vrij snel uitspelen. Toch voelt het ook aan als een vervolg, omdat het een nieuw avontuur is en het verhaal goed in elkaar steekt.

Far Cry: New Dawn is een open-worldgame, wat betekent dat je kunt gaan en staan waar je wilt. De Far Cry serie legt meer nadruk op het verhaal en de vrijheden dan op de missies en het schieten, waardoor ook New Dawn zich onderscheidt van de competitie. Het gevoel van vrijheid en een levende wereld zijn echt een leidend aspect hierin. Zelf vind ik dat dit vervolg in de Far Cry serie wel echt tot zijn recht komt als je het zelf speelt. De explosies overal en het schieten uit een auto tijdens het rijden voelen een stuk gaver aan als je het zelf doet. De sensatie die het geeft is geweldig.

Explosieverslaafde

Toen dit spel in februari van dit jaar uitkwam, was ik meteen benieuwd. Ik had zelf al erg veel uren in Far Cry 5 zitten en het idee van een uitbreiding wekte mijn interesse. Gelukkig speelde het zich op dezelfde kaart af, waardoor het voelde als thuiskomen in een bekende omgeving. De vele explosies en wapens gaven mij een vertrouwd gevoel en als de explosieverslaafde die ik ben, begon ik dus meteen alles neer te knallen en op te blazen.

Far Cry: New Dawn is echt een aanrader omdat het een welkome toevoeging aan de serie is voor Far Cry 5 spelers die verlangen naar meer actie en verhaal. Wel raad ik aan om eerst Far Cry 5 te spelen, zodat je tenminste een beetje extra context hebt met betrekking tot dit verhaal. Als je namelijk Far Cry: New Dawn gaat spelen, krijg je wel een korte uitleg, maar niet de volledige achtergrond. Tijdens het spelen worden soms personages verduidelijkt als je ze al kent van Far Cry 5.

Ook denk ik dat de game een mooie uitbreiding is van je verzameling, grotendeels door de goede kwaliteit en het idee dat er altijd nog wel iets te doen valt in de wereld van Far Cry: New Dawn. De graphics van de game zijn net zo mooi als die van zijn voorganger omdat hij in dezelfde omgeving is ontwikkeld en ook de map blijft een groot en interessant gebied. Ubisoft heeft weer echt een topper neergezet.

Dit jaar zijn er redelijk wat vervolgen uitgekomen op bestaande game-series. Hieronder valt ook Far Cry: New Dawn, een mooie toevoeging aan de Far Cry serie, omdat het een geslaagde uitbreiding is. en daarmee verdient het een plek tussen de 19 van 2019. Ben je benieuwd naar welke games de redactie nog meer heeft gekozen tot een van de 19 belangrijkste games van 2019? Check dan het complete overzicht van de 19 van 2019 [link].

