19 van ‘19 – #17 – Devil May Cry 5

We bewegen met rasse schreden richting het einde van 2019. Aan het begin van dit jaar waren we bang dat we in afwachting van de nieuwe generatie consoles games tekort zouden komen in 2019. Gelukkig is dat niet gebeurd en zijn er ook dit jaar weer prachtige titels uitgekomen. We blikken terug op de 19 mooiste games van 2019, met op nummer 17 Devil May Cry 5.

Voordat Devil May Cry 4 verscheen, hadden spelers het een beetje gehad met de Devil May Cry-gamereeks. Zo waren ze de altijd terugkerende verhalen rond de zoon van de demonenkoning Sparda best wel beu en hadden ze behoefte aan iets anders qua verhaal en speelbare personages. Met de komst van het vierde deel in 2008 probeerde de maker een andere weg in te slaan en fans terug te winnen. Jammer genoeg lukte dit niet volledig en was er dus in 2019 een vijfde deel nodig om de toekomst van de reeks veilig te stellen.

Verwachtingen die uitkomen

Iets meer dan tien jaar na de verschijning van Devil May Cry 4 konden we op 8 maart 2019 dan eindelijk aan de slag met Devil May Cry 5. Dit deel volgde opnieuw de avonturen van Dante, Nero en het nieuwe personage V. De verwachtingen voor dit nieuwe deel waren sinds de onthulling tot aan de release hooggespannen. Iedereen wilde namelijk weten of de game voort zou bouwen op het vierde deel, dat voor een frisse wind binnen de reeks had gezorgd, en opnieuw op een beetje succes kon rekenen. Lukte dat niet, dan kon de reeks wel eens kopje onder gaan.

Gelukkig voor de makers viel het kwartje de juiste kant op en werd dit vijfde deel zelfs nog succesvoller dan ze ooit hadden kunnen dromen. Zo verbrak Devil May Cry 5 in de eerste maanden na de release al het verkooprecord van het vierde deel met meer dan een miljoen exemplaren. Dit is niet zo gek als je weet dat de game voortbouwt op het succes van het voorgaande deel met opnieuw een nieuw personage, actievolle tussenfilmpjes en nog gewelddadigere eindbaasgevechten, waarbij je grote vijanden letterlijk kunt wegslingeren als je gebruikmaakt van een bepaald type robotarm van Nero.

Het vijfde deel heeft ook een nieuw verhaal. Nadat de mysterieuze en krachtige demoon Urizen de macht in de demonenwereld grijpt, teistert een demonen-invasie opnieuw de mensenwereld. Overal beginnen gigantische planten te groeien die bewaakt worden door krachtige demonen. Vervolgens krijgen Dante en Nero de opdracht van de mysterieuze V om deze nieuwe demonenplaag te stoppen.

Smaakt naar meer

Voor mijn eerste ervaring met de franchise moeten we terug naar 2005. Toen verscheen Devil May Cry 3 en zag ik hoe mijn broer in de huid kroop van Dante en naarstig demonen een kopje kleiner probeerde te maken met twee geweren en een zwaard. Toen ik dit zag, werd ik letterlijk naar het scherm gezogen en kon ik uren kijken hoe de vijanden werden afgeslacht en hoe verhaal verder zou gaan. Dat gevoel kwam terug in Devil May Cry 5. Net zoals bij de meeste fans overtrof dit vijfde deel al mijn verwachtingen.

Wat mij specifiek aan het scherm kluisterde, waren de afwisselende gevechten met het rankingsysteem, de actievolle tussenfilmpjes en het nieuwe personage: V. Toen ik hem voor het eerst in een gameplaytrailer zag, was ik enorm bezorgd over zijn moeilijkheidsgraad. Die zorg verdween bij de release echter meteen als sneeuw voor de zon, toen ik merkte hoe fijn het spelen met dit personage was. Het ontwijken van vijandelijke aanvallen ging erg vlot, de humor van zijn dieren is hilarisch en het feit dat je op het einde met je staf de genadeklap mag uitdelen, deed mij altijd snakken naar meer.

Met Devil May Cry 5 stelt de maker de toekomst van de reeks veilig. Het nieuwe personage, een ander verhaal en de actievolle tussenfilmpjes blijven de hele game door boeien. De titel springt er vooral uit vanwege zijn nostalgische kantje, de gewelddadige actiescènes, de leuke vaardigheden en de Stylish Rank. Als de ontwikkelaar op dit niveau doorgaat, denk ik dat hun toekomstige titels erg succesvol worden voor bestaande en nieuwe fans van de reeks.

Een mooie 17e plaats voor Devil May Cry 5

Na tien jaar afwezig te zijn komt de Devil May Cry terug met een erg succesvol vijfde deel dat zowel nieuwe als ervaren spelers weet te bekoren. Hierdoor ziet de toekomst van de reeks er erg rooskleurig uit en krijgen we hopelijk nog vele vervolgen op het verhaal van Dante, Nero en V. Omdat met dit vijfde deel de toekomst van Devil May Cry is veiliggesteld verdient deze titel een plaatsje in de 19 van 2019.

