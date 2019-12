19 van ‘19 – #16 – Destiny 2: Shadowkeep

We bewegen met rasse schreden richting het einde van 2019. Aan het begin van het jaar waren we bang dat we, in afwachting van de nieuwe generatie volgend jaar, games tekort gingen komen. Gelukkig is dat niet gebeurd en zijn er ook dit jaar weer prachtige titels uitgekomen. We blikken terug op de 19 mooiste games van 2019, met op nummer 16 de nieuwe uitbreiding van Destiny 2: Shadowkeep.

Hoewel Destiny 2 al ruim twee jaar op de markt is, wist de game in het eerste jaar geen indruk op mij te maken. Het originele verhaal was ronduit saai en de prestaties op de PlayStation 4 waren niet om over naar huis te schrijven. Aan het begin van het tweede jaar, met de lancering van Forsaken, kwam er voor mij ook een tweede poging op de pc en plots was er een klik. In oktober werd de vlam weer aangewakkerd met de nieuwe uitbreiding Shadowkeep.

Op eigen benen staan

Hoewel Destiny 2: Shadowkeep eigenlijk halverwege september zou lanceren, besloot Bungie om de release uit te stellen tot 1 oktober 2019. Bungie kon deze keuze nu zelf maken, nadat het eerder dit jaar losbrak van uitgever Activision. Mooie voorbeelden zijn de introductie van een cross-savefunctionaliteit en de beslissing om de game gratis weg te geven met het Google Stadia Pro-abonnement.

De verwachtingen voor Shadowkeep waren hooggespannen, mede door het ontbreken van Activision’s bemoeienis met de ontwikkeling. Het was voor het eerst in jaren dat Bungie weer op eigen benen stond, waardoor fans hoopten dat de studio een eigen weg kon gaan, los van microtransacties en exclusiviteit. Hoewel Bungie een hoop beloftes heeft weten in te lossen, was niet alles een even groot succes. Vooral de lancering verliep stroefjes, met servers die in brand vlogen op het moment dat de eerste spelers terugkeerden naar de maan.

Desondanks is Destiny 2: Shadowkeep goed ontvangen, onder anderen door ondergetekende. In mijn review kon je al lezen over onze terugkeer naar de maan, welke nu levendiger is dan ooit tevoren met nieuwe omgevingen en mogelijkheden. Daarnaast biedt de game ook een hoop nieuwe mogelijkheden voor nieuwe spelers met Destiny 2: New Light, waarbij spelers gratis kunnen kennismaken met het verhaal en de content van het eerste jaar van Destiny 2 en een hoop andere content.

Nieuw jaar, nieuwe clan

De terugkeer naar de maan als oud Destiny 1-speler blijft een van mijn favoriete momenten in de uitbreiding. Terugkeren naar de Hellmouth, het opnemen tegen de Fallen in de Anchor of Light en de diepe krochten van Luna verkennen geven een nostalgisch gevoel. Verschillende quality-of-life verbeteringen maken de uitbreiding pas echt tot een waardevolle toevoeging aan Bungie’s Destiny line-up. Zaken als het nieuwe Armor-systeem, de nieuwe dungeon en het season pass-systeem ademen de serie nieuw leven in. De beste toevoeging verscheen echter al enkele weken voor de release van Shadowkeep: cross-save.

Met de introductie van cross-save werd het mogelijk om mijn savegame van de Xbox One mee te nemen naar de pc en daar verder te spelen; iets wat veel andere consolespelers ook deden, waardoor ik terechtkwam bij een clan die voornamelijk bestaat uit Engelse en Nederlandse PlayStation 4-spelers. Met deze groep heb ik al talloze uren doorgebracht, meerdere verwoede pogingen gedaan om raids uit te spelen en vooral veel gelachen.

Hoewel we met ons team bijna tien uur aan de nieuwe Garden of Salvation-raid bezig waren, hadden we iedere keer het gevoel dat we verder kwamen. We begrepen de ritmes, raakten beter op elkaar ingespeeld en merkten dat we elkaar nodig hadden om de raid te voltooien. Hoewel de game prima in je eentje kan worden gespeeld, komt de gameplay pas echt tot zijn recht in een team.

Nog genoeg te doen

Met Destiny 2: Shadowkeep laat Bungie zien dat het ook zonder de hulp van Activision een goede uitbreiding kan afleveren. Ondanks dat de studio nog op zoek is naar een stabiel ritme, lijkt het begin er te zijn. Bovenop een toch al fijne game — en de toevoeging van een vertrouwde, maar vette omgeving — maken de de vele quality-of-life verbeteringen Destiny 2: Shadowkeep waardig voor een plek in onze 19 van ‘19-lijst.

Ben je benieuwd naar welke games de redactie nog meer heeft gekozen tot een van de 19 belangrijkste games van 2019? Check dan het complete overzicht van de 19 van 2019.

Meer weten:

Lees hier al het Destiny 2 nieuws >>

Tags: