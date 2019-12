19 van ‘19 – #13 – Apex Legends

We bewegen met rasse schreden richting het einde van 2019. Aan het begin van het jaar waren we bang dat we in afwachting van de nieuwe generatie volgend jaar games tekort gingen komen. Gelukkig zijn we niets te kort gekomen. We blikken terug op de 19 mooiste games van 2019, met op nummer 13: Apex Legends.

Niemand had begin 2019 verwacht dat iemand de concurrentie aan zou willen gaan met dé battle royale-game: Fortnite. Toch is dat precies wat Respawn Entertainment deed, toen de studio op 4 februari uit het niets met Apex Legends op de proppen kwam. Groter dan Fornite werd de game echter niet. Jammer voor Respawn Entertainment, maar dat neemt niet weg dat het een van de grootste games van 2019 was.

Populair zonder Titans of wall-runs

Meestal blazen ontwikkelaars hoog van de toren in de maanden voor de release van een game, maar Respawn Entertainment ging voor het verrassingseffect. Op 4 februari was Apex Legends opeens gratis te spelen op pc, Xbox One en PlayStation 4 en het had nogal een effect. Binnen drie dagen had de game tien miljoen spelers wereldwijd. Het jaar 2019 was pas net begonnen en we hadden er al een grote nieuwe franchise bij, die het hele jaar dominant zou blijven.

Nu is Respawn Entertainment natuurlijk geen nieuwe speler. De studio is verantwoordelijk voor de twee Titanfall-games en is ook verantwoordelijk voor Star Wars Jedi: Fallen Order (die we verderop in de 19 van ‘19 ook nog wel gaan tegenkomen). Apex Legends speelt zich af in hetzelfde universum als Titanfall, maar dan zonder de Titans en zonder het rennen tegen de muren. Toch mag dat de pret niet drukken, want er zitten genoeg gekke elementen in de game om te zorgen voor snelle en chaotische potjes battle royale.

Met name de verschillende personages geven de game kleur. Hiermee geeft Apex Legends een geheel eigen draai aan het battle royale-genre. Een obscure wetenschapper met ballonnen vol gif, een sluipmoordenaar die dimensies manipuleert en een grenadier met metalen benen zijn slechts een greep uit het gekleurde gezelschap dat de battle royale-arena vult. Als we kijken naar de memes, fanart en cosplay die we het afgelopen jaar voorbij hebben zien komen, kunnen we wel stellen dat Respawn Entertainment hier een schot in de roos heeft geschoten.

In de houdgreep

Ik had nooit gedacht dat battle royale een genre voor mij zou zijn, tot ik in 2018 opeens tweehonderd uur in Player Unknown’s Battlegrounds (PUBG) had gestoken. Het is dan ook een understatement als ik zeg dat Respawn Entertainment mij vanaf februari in een houdgreep had met Apex Legends. Het verbeterde Battle Royale-format was niet het enige pluspunt, want de hele game was van hoge kwaliteit. Bewegen, springen, schieten; alles in Apex Legends gaat in rap tempo en voelt bovendien ontzettend strak. Nogal een verschil met PUBG dus.

Respawn Entertainment maakte met Apex Legends niet alleen sprongen vooruit in het battle royale-genre. Zo werd het intuïtieve ping-systeem dat teamgenoten in staat stelt om wapens, items en vijanden aan te wijzen al snel overgenomen door andere shooters. Daarnaast zullen microtransacties nooit een reden zijn om een game te roemen, maar in Apex Legends zijn ze niet storend.

Respawn Entertainment heeft met Apex Legends op veel fronten een nieuwe standaard neergezet. Daarnaast heeft de studio het hele jaar geen moment stilgezeten om de free-to-play-game van updates te voorzien. Zo werden er nieuwe personages toegevoegd om de meta even lekker op zijn kop te zetten en moesten spelers na de zomer afscheid nemen van de map Kings Canyon.

Daarnaast voerde de ontwikkelaar meerdere quality-of-life-updates door, die door spelers werden aangedragen. Hiermee heeft de game niet alleen een grote, maar ook zeer trouwe fanbase weten op te bouwen. Wie had gedacht dat luisteren naar de spelers kon werken? Het ziet er in ieder geval naar uit dat we voorlopig nog veel van Apex Legends gaan zien.

Ben je benieuwd naar welke games de redactie nog meer heeft gekozen tot een van de 19 belangrijkste games van 2019? Check dan het complete overzicht van de 19 van 2019.

Tags: