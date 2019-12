We bewegen met rasse schreden richting het einde van 2019. Aan het begin van het jaar waren we bang dat we in afwachting van de nieuwe generatie volgend jaar games tekort gingen komen. Gelukkig zijn we niets tekort gekomen. We blikken terug op de 19 mooiste games van 2019, met op nummer 15: The Division 2.

Een nieuwe IP is altijd spannend, aangezien een ontwikkelaar nog niet weet of die nieuwe formule die men heeft verzonnen ook echt gaat werken. In 2016 kwam dat moment voor het Zweedse Massive Entertainment met de release van The Division. Een studio die vooral bekend was van strategygames als Ground Control en World in Conflict, kwam nu met een open-wereld looter-shooter. Een formule die werkte, want de game werd al snel één van mijn favoriete games aller tijden. Drie jaar later is de studio terug om het opnieuw te proberen met The Division 2.

Daar waar de zon schijnt

Op 15 maart dit jaar mochten we opnieuw in de schoenen stappen van een Agent, onderdeel van The Division. Na een gecoördineerde maar onverwachte uitbraak van een variant op de pokken, werden de Verenigde Staten voor een groot gedeelte plat gelegd en verviel het land in chaos. Middels een noodwet werden de Agents opgeroepen om de rust terug te laten keren. Hoewel dat laatste in New York al snel gebeurde, verkeert Washington D.C. nog altijd in een staat van complete wanorde. Aan jou de taak om daar verandering in te brengen.

Hoewel The Division 2 in de eerste uren voelt als meer van hetzelfde, ontpopt de game zich in de uren die volgen steeds meer tot een heus vervolg. Systemen uit het vorige deel zijn verbeterd en de wereld om je heen begint steeds meer te leven. Bewoners beginnen weer door de straten te patrouilleren, je hebt het gevoel dat je Washington weer langzaam begint terug te nemen en dan gooit de game een plotwending jouw kant op waardoor je het gevoel krijgt dat al je werk eigenlijk voor niets was.

Op deze manier weet de game je ook na de eerste uren goed vast te houden, omdat er altijd wat te doen is. De originele endgame bestond vooral uit het verjagen van de nieuwe vijanden die je plots tegenkomt, maar sindsdien heeft Ubisoft er veel aan gedaan om ook andere vormen van content voor spelers te maken. Zo zijn er raids om te doen, uitbreidingen om te spelen en nieuwe vaardigheden om te leren. Vooral de nieuwe vaardigheden zijn een prettige toevoeging, zoals Robert al aangaf in zijn review: “de nieuwe technieken en het vrijspelen van nieuwe skills zijn een fijne motivatie om het gevecht met Black Tusk aan te gaan en zorgen voor de nodige afwisseling in de gevechten na circa veertig uur spelen.”.

Het leven van een Agent gaat niet over rozen

Zoals ik eerder al aangaf, is The Division één van mijn favoriete games. Een game waarin de wereld mij opzoog en zo tientallen uren verdwenen. Mijn originele review van de titel blijft dan ook één van mijn langste stukken ooit geschreven, al was daar net als bij de game zeker ruimte voor verbetering. Maar juist omdat ik zo van het origineel genoot, was ik bang dat de sequel teleur zou stellen. Hoewel de uiteindelijke game niet mijn enthousiasme voor het origineel wist te overtreffen, blijft hij wel een favoriet voor 2019.

Dat heeft vooral te maken met een stukje world-building dat Massive Entertainment prima onder controle heeft. Vanaf het moment dat je Washington binnenstapt, merk je dat er stront aan de knikker is, maar dat de stad in de schaduw van al het geweld wel een leven probeert op te bouwen. De kleine nederzettingen in de stad zijn daar een mooi voorbeeld van, zoals bij het theater waar de mensen op verschillende ‘verdiepingen’ leven en hun best doen weer een bestaan op te bouwen.

Het voelt als een stad waar een strijd wordt gevoerd, maar het roept bij mij ook de vraag op hoe noodzakelijk mijn rol daarin is. Het lijkt erop dat de mensen zelf de vooruitgang boeken en ik toevallig een omstander ben met een groot arsenaal aan wapens op mijn rug. Maar als je er dan toch bent, kun je net zo goed even meehelpen.

Dat wat een vervolg moet zijn

The Division 2 laat zien wat een echt vervolg moet zijn, in de puurste zin van het woord. Meer van hetzelfde, maar verbeterd op bijna alle vlakken. Daarnaast blijft de game de moeite waard om in de gaten te houden, want het origineel en andere looter-shooters hebben laten zien dat ze met de tijd alleen maar beter worden. Geduld is daarbij ook altijd een schone zaak.

Ben je benieuwd naar welke games de redactie nog meer heeft gekozen tot een van de 19 belangrijkste games van 2019? Check dan het complete overzicht van de 19 van 2019.

Meer weten:

Lees hier al het The Division 2 nieuws >>

Tags: