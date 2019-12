We bewegen met rasse schreden richting het einde van 2019. Aan het begin van het jaar waren we bang dat we in afwachting van de nieuwe generatie volgend jaar games tekort gingen komen. Gelukkig zijn we niets te kort gekomen. We blikken terug op de 19 mooiste games van 2019, met op nummer 10: Need for Speed Heat.

EA weet altijd genoeg hype te creëren voor Need for Speed met trailers vol actie, maar sinds Ghost Games de franchise overnam vallen de games behoorlijk tegen. Ook dit jaar stond er weer een racegame op de rol van de studio en opnieuw zag het er in de trailers allemaal prima uit. Dit jaar kwam Ghost Games echter wél als eerste over de finishlijn en hebben we er, in tegenstelling tot een teleurstelling, weer een volwaardige Need for Speed-titel bij.

Spirituele opvolger van Need for Speed Underground

Ghost Games is sinds 2013 verantwoordelijk voor de Need for Speed-franchise en weet fans van de arcaderaceserie sindsdien behoorlijk vaak teleur te stellen. De eerste game, Rivals, werd nog wel aardig ontvangen, maar Need for Speed (2015) en Need for Speed Payback waren allebei een regelrechte ramp. Daarom waren de verwachtingen voor dit deel niet erg hooggespannen, ook al schreeuwde de game de straatracecultuur uit Need for Speed Underground 1 en 2 van de daken.

Gelukkig bleef het niet bij schreeuwen; de liefde voor auto’s druipt over de neonverlichte straten in de game. De rauwe straatracesfeer is terug, waarbij legale straatraces in het daglicht worden afgewisseld met wilde, illegale races in de nacht. ‘s Nachts is een wilde politieachtervolging dan ook vaak een integraal onderdeel van de race.

Tussen de races door loopt het verhaal van broer en zus Lucas en Ana, die jacht maken op een corrupt politiekorps. Hoewel dit verhaal geen grote prijzen binnen zal slepen, is het zeker voor Need for Speed-begrippen prima. Daarnaast is de gameplay ook zeker niet perfect; zoals ik in mijn review al schreef laat de AI erg te wensen over en zijn de multiplayerfunctionaliteiten ondermaats.

Ghost Games heeft het begrepen

Het verhaal, de AI of zelfs de besturing van de wagens maakt Need for Speed Heat dan ook niet tot een van dé games van 2019. Het is de geweldige straatracesfeer die Ghost Games heeft neergezet en die fans van de serie, waaronder ikzelf, sinds Underground 2 niet meer gezien hebben. Het is heerlijk om in het holst van de nacht in je Nissan Skyline door de neonverlichte straten te racen, terwijl vier politiewagens je op de hielen zitten.

Gooi daar de haast eindeloze tuningopties bij die de game rijk is en je kunt – als je ook maar een klein beetje houdt van de straatracecultuur – niet anders dan verliefd worden op Need for Speed Heat. Ghost Games heeft met dit deel laten zien dat de studio eindelijk heeft begrepen waar de game om draait; het hoeft niet allemaal te gaan om stoere praat van stoere mannen of over de top actiescènes.

In Need for Speed Heat kun je je als speler een straatracer wanen die de politie te slim af is, in een auto die je zelf van de grond af aan hebt gefinetuned. Dat maakt Need for Speed Heat dé racegame van 2019 en daarom heeft het de tiende plek in onze lijst dik verdiend.

Ben je benieuwd naar welke games de redactie nog meer heeft gekozen tot een van de 19 belangrijkste games van 2019? Check dan het complete overzicht van de 19 van 2019.

