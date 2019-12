19 van ’19 – #01 – Pokémon Sword en Shield

Still the very best

We bewegen met rasse schreden richting het einde van 2019. Aan het begin van het jaar waren we bang dat we in afwachting van de nieuwe generatie volgend jaar games tekort gingen komen. Gelukkig zijn we niets te kort gekomen. We blikken terug op de 19 mooiste games van 2019, met op nummer 1 Pokémon Sword en Shield.

Pokémon is een van de franchises waar fans alleen maar blij om kunnen zijn. Bovendien heerst er weinig verdeeldheid over de games, de series en alles wat daaromheen hangt. Tot dit jaar dan, want in aanloop naar de release van Pokémon Sword en Shield ontstond de grootste controverse die Game Freak tot nu toe te verduren kreeg. Desondanks is de game toch onze game van het jaar geworden.

De Dexit

Het was de eerste keer dat er een volwaardige Pokémon-RPG naar de Switch zou komen en dat we een Pokémon-RPG van Game Freak op de tv konden spelen. Voor iedereen die ooit op de Game Boy begonnen is met Pokémon Blauw of Rood, was dat toch een kinderdroom die uitkwam. Groot was de teleurstelling dan ook, toen bekend werd dat dit ook de eerste game zou worden waar niet alle Pokémon in zouden zitten.

Dat is voor veel fans nogal een ding, want velen hebben hun Pokémon sinds de eerste game mee kunnen nemen naar de volgende. Zo gaan veel Pokémon al jaren mee op reis met de spelers. Door de ‘dexit’zitten grote favorieten zoals Bulbasaur en Squirtle niet in de game. Dat is, zoals Rebecca schreef in haar review, een behoorlijke teleurstelling, zeker als je bedenkt dat een aantal Pokémon met een ongeïnspireerd ontwerp als Vanillish er wel in zitten.

Corviknights van de ronde tafel

Het Dexit-debacle is even slikken, maar het neemt niet weg dat de games bij vrijwel alle redacteuren met een Switch in huis zijn gehaald – en met goede reden. Wanneer je voor het eerst door het heuvelachtige landschap van de Galar-regio loopt, is een glimlach niet te onderdrukken. Game Freak heeft weer een prachtige, samenhangende wereld neergezet; je wordt meegenomen naar een geweldige versie van Groot-Brittannië.

De nieuwe Pokémon maken daarnaast ook een hoop goed. Het schaap Wooloo is een schattige nieuwe Pokémon, maar ook de ridderachtige flying-type Corviknight is een creatieve toevoeging aan de Pokédex. Hetzelfde geldt voor Dynamax, het spelmechanisme waarbij Pokémon groter worden. Hoewel zeker niet iedereen dit een leuke toevoeging vindt, zorgt het namelijk wel voor leuke nieuwe gameplay, waarbij je het samen kunt opnemen tegen Pokémon.

Zeker dat laatste is waar Game Freak echt voor vernieuwing heeft gezorgd, met dit nieuwe deel. Je hebt door het rondlopen in de grote Wild Area het idee dat je in een groter Pokémon-universum bent beland, waar je een van de vele trainers bent. Je ziet anderen rondlopen en fietsen, de Pokémon dartelen door het gras en je kunt jezelf voor korte tijd een klein stukje van deze wereld toe-eigenen door te kamperen.

Game Freak is klaar voor de toekomst

Pokémon Sword en Shield laten zien dat Game Freak vooruit durft te kijken en grote beslissingen durft te nemen om ervoor te zorgen dat de games blijven evolueren. Deze games laten zien dat we over 25 jaar nog steeds Pokémon-games kunnen hebben, ook als niet alle Pokémon meer in één Pokédex passen. Dat maakt Pokémon Sword en Shield een belangrijke stap in de serie en daarmee is het ook dé game van het jaar 2019.

