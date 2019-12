19 van ‘19 – #08 – Total War: Three Kingdoms

We bewegen met rasse schreden richting het einde van 2019. Aan het begin van het jaar waren we bang dat we in afwachting van de nieuwe generatie volgend jaar games tekort gingen komen. Gelukkig zijn we niets te kort gekomen. We blikken terug op de 19 mooiste games van 2019, met op nummer 08 Total War: Three Kingdoms.

Sinds de release van de eerste Total War-game in 2000 zijn er al vele kolossale veldslagen uitgespeeld in verschillende tijdperken, culturen en universums. Dit jaar bracht Creative Assembly ons terug in de tijd, namelijk naar de Han-dynastie, waar de Chinezen elkaar het leven zuur maken.

Een frisse wind door de franchise

Voor de release van Total War: Three Kingdoms was het vier jaar geleden dat Creative Assembly een historische Total War-game had uitgebracht. Op 23 mei was het echter zover. Met het nieuwe avontuur nam de ontwikkelaar ook afscheid van de inmiddels verouderde engine die Rome 2, Atilla, Warhammer en Warhammer 2 ondersteunt.

Een nieuwe engine bracht ook nieuwe ideeën en mogelijkheden met zich mee. Zo ligt er in Three Kingdoms een grote focus op diplomatie, waarbij onderhandeld kan worden over handelstarieven, voedsel en betalingen. Daarnaast is er een vernieuwd spionagesysteem, dat ervoor kan zorgen dat jouw linies geïnfiltreerd kunnen worden door een generaal met een dubbele agenda. Uiteraard kun je deze tactiek ook gebruiken om je vijanden een stapje voor te zijn. Robert ervaarde dit op dezelfde manier, zoals hij beschreef in zijn review: “De focus op de personages uit de geschiedenis pakt geweldig uit en zorgt ook nog eens voor meer diepgang en dynamiek in de campaign.”

Dit alles zorgt voor een dynamischer speelveld, waarbij je goed bij de pinken moet zijn om alles onder controle te kunnen houden. Gelukkig is de UI compleet veranderd, waardoor alle informatie gemakkelijk te vinden is; iets waar alle voorgaande titels in de Total War-franchise moeite mee hadden.

Op het grote slagveld

Zelf ben ik al groot fan van de Total War-franchise sinds ik mezelf totaal verloor in Shogun 2. Ik keek destijds ook erg uit naar de release van Rome 2, maar zoals we weten kwam die wat minder goed uit de verf. Het was dan ook een hele opluchting toen ik erachter kwam dat het met Total War: Three Kingdoms wel goed zit.

Three Kingdoms is gevuld met kleurrijke achtergronden, interessante personages en situaties. Dit komt extra goed naar voren door sterke graphics en een gebruiksvriendelijke UI. Daarnaast kun je zelf kiezen of je de game wilt spelen in een meer traditionele setting en of je je generaals als legendarische krijgers wilt inzetten.

Dit alles zorgt voor een gamewereld die uitdagend is om de juiste redenen. Een wereld waar strategie vereist is en moeilijke keuzes maken niet te voorkomen is. Immersie is altijd wat lastig in een strategiegame, maar af en toe voel je je een heuse Sun Tzu.

Totale oorlogsvoering op z’n best

Total War: Three Kingdoms heeft laten zien dat Creative Assembly nog lang niet uitgespeeld is. De ontwikkelaar heeft krasse veranderingen durven maken aan een gevestigde orde en heeft laten zien dat verandering niet negatief hoeft te zijn. Daarnaast is het tijdperk van deze Total War-game uniek en intrigerend. Creative Assembly weet oorlogsvoering te romantiseren zonder het bloedvergieten, de politieke consequenties en de logistieke zaken uit het oog te verliezen.

