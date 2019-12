19 van ‘19 – #07 – Untitled Goose Game

We bewegen met rasse schreden richting het einde van 2019. Aan het begin van het jaar waren we bang dat we in afwachting van de nieuwe generatie volgend jaar games tekort gingen komen. Gelukkig zijn we niets te kort gekomen. We blikken terug op de 19 mooiste games van 2019, met op nummer 07 Untitled Goose Game.

Te midden van een jaar dat volkomen verzadigd is van schandalige praktijken als ‘surprise mechanics’ en de ene gigantische release na de andere, is het geweldig om te zien hoe een kleine, simplistische game die schijt heeft aan alles, de gamewereld op z’n kop zet. Het gaat natuurlijk om niets minder dan Untitled Goose Game, de game waarin je speelt als een rotgans.

Gieren, brullen en sissen

Op 20 september kwam Untitled Goose Game uit voor de Nintendo Switch, als een obscure game. Slechts een handjevol mensen wist op dat moment af van de game, die ontwikkeld is door House House. Het idee was simpel: je speelt als een psychopatische gans die de buurt terroriseert. Dit doet hij bijvoorbeeld door dingen van mensen te stelen en naar ze te gakken. Om hier een beetje sturing in aan te brengen, krijgen spelers een to-do-lijst met allerlei absurde taken, zoals het verwisselen van iemands bril.

Dit bleek precies te zijn wat de game-industrie nodig had. Menig game-critici verklaarde de game geniaal en van de ene op de andere dag werd de game een van de best verkochte Nintendo Switch-games. Je bent een gans die door het leven gaat als een kleptomaan, maar dit gaat niet vanzelf; om dit succesvol te doen, moet je een ninja-achtige gans zijn. De losse gamewereld zit dus boordevol stealth-mechanics en daagt je uit om je creativiteit in te zetten, zodat je je to-do-lijst kunt doorlopen en naar het volgende level kunt gaan.

Iedereen wil een psychopatische gans zijn

Net als de rest van de wereld had ik nog niet eerder van Untitled Goose Game gehoord. Een week voor de release hoorde ik van mijn vrouw dat zij er iets over gehoord had en de game had gepre-ordered om de indiestudio te steunen. Na een korte uitleg van vrouwlief begreep ik absoluut niet hoe iemand überhaupt interesse kan hebben in een game waar je een gans speelt. Enfin, op de avond van 20 september lag mijn echtgenote op de bank een kwartier lang gierend en brullend te ‘HONKen’ naar de tuinman.

Ik besluit toch maar een kijkje te wagen, waarna ook ik al snel naast haar op de bank lig te gieren en te brullen. Genialiteit zit vaak verstopt in iets simpels en dat is bij Untitled Goose Game niet anders. De game heeft weinig uitleg nodig: “Hier heb je een lijstje van dingen die je moet doen. Hoe je het voor elkaar krijgt maakt niet uit, maar doe het gewoon.”

Breng het plezier terug in games

Untitled Goose Game is niet alleen geweldig omdat iedereen altijd al het stiekeme verlangen heeft gehad om een gans te zijn. De game brengt ons namelijk ook terug naar wat games eigenlijk moeten zijn: een bron van plezier. Door alle toestanden omtrent microtransactions, loot boxes, crunchtime en andere wangedragingen van ontwikkelaars en uitgevers, is het makkelijk om dat simpele gegeven af en toe te vergeten. Games moeten leuk zijn om te spelen, moeten een emotie oproepen bij de speler en mogen geen stiekeme piramidespelen bevatten om met weinig inspanning zoveel mogelijk geld te verdienen. Misschien is dat wel de belangrijkste boodschap van Untitled Goose Game: succesvolle games maken hoeven geen miljoenen euro’s te kosten. Games moeten gewoon goed zijn.

