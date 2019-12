We bewegen met rasse schreden richting het einde van 2019. Aan het begin van het jaar waren we bang dat we in afwachting van de nieuwe generatie volgend jaar games tekort gingen komen. Gelukkig zijn we niets te kort gekomen. We blikken terug op de 19 mooiste games van 2019, met op nummer 05: Fire Emblem: Three Houses.

Een school waar je les in magie en strategie krijgt, klassen opgedeeld in verschillende ‘huizen’, eigenzinnige en eigenwijze klasgenoten en dat allemaal in een rustiek kasteel. Je zou denken dat we het na jaren weer eens over een nieuwe Harry Potter-game hebben, maar niets is minder waar. Met ‘the boy who lived’ heb ik persoonlijk namelijk niet zo veel. Voor een nieuwe Fire Emblem-game mag je mij echter wakker maken, wat er voor zorgt dat ik dit jaar flink wat nachten niet aan slapen ben toegekomen.

Welkom in Garreg Mach

Op 26 juli dit jaar maakten we voor het eerst echt kennis met Byleth (of hoe jij je personage uiteindelijk zult noemen). Samen met je vader en mentor Jeralt reis je af naar het Garreg Mach-klooster in het midden van Fódlan om hier les te geven aan de militaire academie. Daar krijg jij als de begaafde Byleth de keuze om mentor te worden van een van de drie ‘huizen’ in de game: een klas met studenten afkomstig uit een van de drie rijken in Fódlan, een keuze die uiteindelijk de route voor de rest van de game bepaalt.

Intelligent Systems heeft over de jaren een flinke reputatie voor zichzelf opgebouwd met de verschillende Fire Emblem-games en de gecompliceerde verhalen die het op heeft gezet. Zo zagen we met Fire Emblem: Fates al drie verschillende games, ieder met een eigen kant van hetzelfde verhaal. In Three Houses heb je aan één game gelukkig genoeg, maar krijg je opnieuw verschillende kanten van eenzelfde conflict te zien. Een fascinerende manier om een verhaal te vertellen, aangezien je bij iedere ‘route’ ook echt nieuwe inzichten krijgt.

Het conflict en de strijd op het slagveld is echter maar de helft van het verhaal in Fire Emblem: Three Houses, zoals Jordy in zijn review al vertelde. Jouw tijd binnen de schoolmuren wordt namelijk ook uitgebreid verteld met gameplay die sterk doet denken aan andere JRPG’s, zoals de Persona-serie. Je geeft les aan de studenten, helpt andere docenten met kleine klusjes en wie weet bloeit er ook nog liefde op. Het hoort allemaal bij het rumoerige studentenleven dat Intelligent Systems op een speelse wijze weet neer te zetten. Geen enkel moment in Garreg Mach Monastery is vervelend te noemen.

Leven na de ‘dood’

Let op: de volgende alinea’s kunnen kleine spoilers bevatten voor Fire Emblem: Three Houses.

We kennen allemaal de typische verhaallijnen. Gebeurtenissen vinden plaats, een conclusie lijkt te zijn bereikt en de aftiteling rolt over het scherm. Wanneer je echter betrokken bent geraakt met de verschillende personages, ontstaat de vraag: hoe gaat het nu verder met de personages waar ik de afgelopen tien, twintig of soms wel honderd uur mee heb gespendeerd? Bij Fire Emblem: Three Houses hoeven we gelukkig niet lang te wachten, want halverwege het verhaal krijgen we plots een time-jump. Daar zien we de personages waar we relaties mee hebben opgebouwd een stukje ouder, een heel stuk volwassener en in sommige gevallen compleet gebroken.

Deze time-jump maakte mij als een klein kind zo blij, omdat het meer diepte aan het verhaal geeft. Het laat zien dat oorlog bloederig en vuil is, dat er nooit geen slachtoffers zijn en dat een gevecht nooit zwart-wit is. Het laat echter ook zien hoe de personages opgroeien midden in de oorlog, waar ze uiteindelijk zelf centraal in staan, welke keuzes ze maken en aan welke kant van de geschiedenis ze willen staan. Het geeft een diepte aan de personages die we niet vaak in games zien.

Een hoogtepunt voor fans, een entree voor beginners

De Nintendo Switch heeft weer een heel goed jaar gehad. Games als Cadence of Hyrule, The Legend of Zelda: Link’s Awakening en Pokémon Sword & Shield zijn het topje van de ijsberg. Het is dus lastig om de beste Switch-game van het jaar te kiezen, maar voor mij staat Fire Emblem: Three Houses bovenop de berg. Het verhaal, de personages, de stijl en de gameplay: stuk voor stuk steken ze boven de concurrentie uit. Een vijfde plaats in onze 19 van 2019 is in mijn optiek dan ook nog te laag, maar het laat zien hoe sterk de gamesindustrie dit jaar was.

