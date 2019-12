We bewegen met rasse schreden richting het einde van 2019. Aan het begin van het jaar waren we bang dat we in afwachting van de nieuwe generatie volgend jaar games tekort gingen komen. Gelukkig zijn we niets te kort gekomen. We blikken terug op de 19 mooiste games van 2019, met op nummer 03: Star Wars Jedi: Fallen Order.

De afgelopen jaren zat de Star Wars-franchise in een nogal rommelige periode. Zo zijn de nieuwe films constant een punt van discussie, maar werden ook games als Battlefront 2 ronduit slecht ontvangen. Na een aantal geannuleerde games sloeg EA de handen ineen met Respawn Entertainment. Samen waagden ze een dappere poging om de fans terug te winnen en dat is zeker geslaagd.

Een reis door het universum

Respawn Entertainment hield de lippen lang stijf op elkaar, maar tijdens E3 2018 kwam het hoge woord eruit. Niet veel later kregen we de eerste beelden te zien tijdens Star Wars Celebration. Vanaf dat moment werd de game de lucht in geprezen en op 15 november was het eindelijk zover. Gelukkig voor de fans werden de verwachtingen meer dan waargemaakt. Zo was de game de snelst verkopende digitale Star Wars-game ooit en eindigde het op de vierde plek qua verkoopcijfers van fysieke releases in 2019.

Vooral het verhaal en de personages werden geprezen om hun diepgang. We volgen het personage Cal, een Jedi die zich al jarenlang schuilhoudt voor het Rijk. Het verhaal speelt zich jaren na de verschrikkelijke genocide op de Jedi af en de spanning is daardoor overal nog voelbaar. Daarnaast sluit het verhaal goed aan op de bestaande lore van het Star Wars-universum. Zoals je in onze review al kon lezen, heeft Respawn Entertainment zijn huiswerk goed gedaan.

Met name de moeilijkheidsgraad en de vele collectables geven de game een lange speelduur. Zo zijn er tal van skins te vinden voor Cal en kun je ook je lightsabers naar hartelust aanpassen. Voeg daar de vele kleine verhalen die verstopt zijn in de werelden aan toe en je bent uren zoet.

Herrijzing van de Jedi

Ik was in mijn preview nogal kritisch tegenover de game en was bang dat het een oppervlakkig verhaal in een lineaire spelwereld ging worden. Respawn Entertainment heeft me echter wakker geschud en mijn Star Wars-passie opnieuw doen aanwakkeren. Het verhaal voegt daadwerkelijk iets toe aan de bestaande lore en is dan ook van zeer hoge kwaliteit. Ik hoop ooit nog een film rondom deze gebeurtenissen te zien. Gelukkig voelde het geheel niet als een afgeraffeld zooitje, waar Battlefront 2 destijds bijvoorbeeld wel last van had.

Het team heeft het vertrouwen van de fans gewonnen door respect te tonen voor wat al bestond. Hierdoor heeft de studio de mogelijkheid gecreëerd om in de toekomst meer games te ontwikkelen. De moeilijkheidsgraad en vele collectables zorgen er mede voor dat de game regelmatig opnieuw gespeeld zal worden. Natuurlijk hebben we alle elementen al eens in andere games gezien. Zo is het platformen vergelijkbaar met de Uncharted-reeks en heeft het vechten veel weg van Dark Souls. Toch weet de studio de Star Wars-stempel op deze elementen te drukken, waardoor het niet als knip-en-plakwerk voelt.

Star Wars Jedi: Fallen Order zet een nieuwe standaard neer voor Star Wars-games, waarvan we hopen dat er meer verschijnen. Stiekem hoop ik dat de titel Star Wars Jedi een hint is naar een franchise met allerlei losse verhalen over de Jedi. De game verdient door zijn hoge kwaliteit een plek tussen de 19 van 2019.

