19 van ‘19 – #02 – The Outer Worlds

We bewegen met rasse schreden richting het einde van 2019. Aan het begin van dit jaar waren we bang dat we, in afwachting van de nieuwe generatie consoles, games tekort zouden komen in 2019. Gelukkig is dat niet gebeurd en zijn er ook dit jaar weer prachtige titels uitgekomen. We blikken terug op de 19 mooiste games van 2019, met op nummer 02 The Outer Worlds.

Steeds meer ontwikkelaars voelen de lokroep van live-service games. De mislukte experimenten van RPG-giganten Bethesda en BioWare spreken wat dat betreft boekdelen. Gelukkig staan de ontwikkelaars in de rij om in dit gat te springen. Met The Outer Worlds bevestigt Obsidian in ieder geval met verve zijn positie als een van de beste RPG-ontwikkelaars van vandaag de dag.

Lekker old school

The Outer Worlds verscheen op 25 oktober voor pc, PlayStation 4 en Xbox One en een release voor de Nintendo Switch volgt nog in 2020. Obsidian liet in het recente verleden met games als Pillars of Eternity en South Park: The Stick of Truth al zien nog prima RPG’s te kunnen maken. De verwachtingen rond de game waren dan ook hooggespannen.

Die hoge verwachtingen werden gelukkig waargemaakt. Zowel fans als critici prezen onder meer het sterke schrijfwerk van de game. Obsidian zet het hyperkapitalistische zonnestelsel van The Outer World zo ontzettend genuanceerd en gedetailleerd neer, dat het aanvoelt als een echte, levende plek. Zoals ik in mijn review als schreef: “Dit soort nuances in schrijfwerk en worldbuilding ben ik zelden tegengekomen in een game.”

Daarnaast is The Outer Worlds gewoon een heel lekkere old school RPG. Toegegeven, de game vindt het wiel nergens opnieuw uit, maar alles zit uitstekend in elkaar. De opties die je hebt om je character vorm te geven zijn uitgebreid en zorgen voor veel vrijheid in hoe je de game wilt doorlopen. Ben je de domme krachtpatser die braaf de bevelen van de grote bedrijven opvolgt? Of ben je de activistische hacker die de kant van de underdog kiest en gevechten het liefst uit de weg gaat? In The Outer Worlds kan het allemaal.

Vrienden maken

Los van het verhaal en de mogelijkheden om je eigen personage vorm te geven, zijn het toch de personages die maken dat de wereld van een RPG echt gaat leven. In de beste RPG’s kom je personages tegen die gaan voelen als vrienden. Zo kan ik het zelfs tijdens mijn 26e playthrough van Mass Effect nog steeds niet over mijn hart verkrijgen om gemeen te doen tegen Garrus en zou ik graag eens een avond wodka drinken met Dandelion en Zoltan.

Ook The Outer Worlds zit boordevol met dit soort heerlijke personages. Er is al veel geschreven over Parvati, de engineer van je schip in The Outer Worlds en verreweg het meest interessant personage uit de game. Ook de getroebleerde dominee Max is een personage dat ik niet snel zal vergeten. Vooral niet nadat ik tijdens zijn persoonlijke quest samen met hem hard op paddo’s heb getript om de confrontatie met zijn verleden aan te gaan. Dat soort banden verbreek je niet snel.

The Outer Worlds laat zien dat de singleplayer RPG anno 2019 nog steeds een plaats heeft in het immer uitdijende gamelandschap. Tussen al het live-service- en battle-royale-geweld is The Outer Worlds een prachtig gepolijste RPG, boordevol interessante verhalen en exotische planeten om te ontdekken. De enige vrienden waar je de game mee speelt, zijn de boeiende personages die je tijdens je avontuur tegenkomt. Obsidian verdient daarvoor wat mij betreft alle lof.

